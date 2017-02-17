Старых сама отказалась бежать заключительный этап эстафеты

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Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Татьяны Акимовой заняла десятое место в эстафете 4×6 км. Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого сумела поднять российскую команду с 11-го на пятое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно отстреляла, уйдя на штрафной круг.

«Мы рассматривали Старых на последний этап, однако сама Ирина сказала, что у Татьяны больше опыта, поэтому она отказалась от четвертого этапа», — сказал Касперович.

Старых заявила журналистам, что для нее не имело значения, какой бежать этап, поскольку окончательное решение принимали тренеры. «Я говорю то, что говорила она. Ей поступило такое предложение», — прокомментировал слова биатлонистки тренер.

Касперович также рассказал, что Слепцова, которая после индивидуальной гонки заявила, что недостойна бежать эстафету, «не показала той скорости», которую хотел видеть тренерский штаб. В качестве резервной спортсменки на эстафету была заявлена Ирина Услугина. «Сейчас сложно говорить о том, кто в каком состоянии. Надо было смотреть на то, как спортсменка держит скорость», — отметил он.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Германии.