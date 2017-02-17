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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 19:14 | Биатлон | ТАСС

Старых сама отказалась бежать заключительный этап эстафеты

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых сама отказалась выступить на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

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Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Татьяны Акимовой заняла десятое место в эстафете 4×6 км. Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого сумела поднять российскую команду с 11-го на пятое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно отстреляла, уйдя на штрафной круг.

«Мы рассматривали Старых на последний этап, однако сама Ирина сказала, что у Татьяны больше опыта, поэтому она отказалась от четвертого этапа», — сказал Касперович.

Старых заявила журналистам, что для нее не имело значения, какой бежать этап, поскольку окончательное решение принимали тренеры. «Я говорю то, что говорила она. Ей поступило такое предложение», — прокомментировал слова биатлонистки тренер.

Касперович также рассказал, что Слепцова, которая после индивидуальной гонки заявила, что недостойна бежать эстафету, «не показала той скорости», которую хотел видеть тренерский штаб. В качестве резервной спортсменки на эстафету была заявлена Ирина Услугина. «Сейчас сложно говорить о том, кто в каком состоянии. Надо было смотреть на то, как спортсменка держит скорость», — отметил он.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Германии.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заключительные гонки чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, должны улучшить настроение болельщикам сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.
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