Сборная Украины завоевала серебро чемпионата мира по биатлону в женской эстафете
В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.
Наши спортсменки достаточно ровно прошли дистанцию и, главное были точны на огневых рубежах. Украинки потратили всего четыре дополнительных патрона, ни разу не заехав на штрафной круг.
Варвинец на своем этапе допустила один промах при стрельбе в положении стоя 0+1, Джима — по одному промаху на обеих стрельбах (1+1), Меркушина — один промах в положении лежа (1+0), а Пидгрушная не промахнулась ни разу.
После последней стрельбы на финиш украинки устремились в компании пяти команд, находясь на 3-м месте в восьми секундах отставания от лидера — сборной Германии.
В итоге, немки победили с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, Украинки отстали на 6,4 секунды. Бронза на счету сборной Франции — 8,1 секунды отставания.
Медаль женской эстафетной команды стала первой для сборной Украины на ЧМ в Хохфильцене.
|
|
|
|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter