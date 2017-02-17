Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28814899/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 18:55 | Биатлон | ТАСС

Старых не винит Акимову в неудачном выступлении российских биатлонисток в эстафете

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых не в обиде на партнершу по эстафетной команде Татьяну Акимову за то, что та неудачно провела заключительный этап и не смогла побороться за призовое место на чемпионате мира. Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки.

Старых не винит Акимову в неудачном выступлении российских биатлонисток в эстафете - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого она сумела поднять российскую команду с 11-го на четвертое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно отстреляла, уйдя на штрафной круг.

«Конечно, обидно, но это эстафета. Я никогда ничего обидного не скажу, поскольку мы команда и будем поддерживать друг друга в любой ситуации. Что касается распределения этапов, то этим занимались тренеры и наше мнение не учитывалось. Мне было без разницы, какой этап бежать», — сказала Старых.

«Сегодня я показала то, на что была способна. Последний круг я старалась отработать максимально сильно», — добавила она.

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Акимовой стала десятой. Победу одержала команда Германии.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заключительные гонки чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, должны улучшить настроение болельщикам сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

Немецкие биатлонистки завоевали золото чемпионата мира в эстафете

Международная федерация гребного спорта установила критерии для допуска россиян к стартам