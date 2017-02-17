Старых не винит Акимову в неудачном выступлении российских биатлонисток в эстафете

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Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого она сумела поднять российскую команду с 11-го на четвертое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно отстреляла, уйдя на штрафной круг.

«Конечно, обидно, но это эстафета. Я никогда ничего обидного не скажу, поскольку мы команда и будем поддерживать друг друга в любой ситуации. Что касается распределения этапов, то этим занимались тренеры и наше мнение не учитывалось. Мне было без разницы, какой этап бежать», — сказала Старых.

«Сегодня я показала то, на что была способна. Последний круг я старалась отработать максимально сильно», — добавила она.

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Акимовой стала десятой. Победу одержала команда Германии.