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В течение всего дня в Хохфильцене была не самая благоприятная погода, которая могла повлиять на исход гонки. Однако фавориты эстафеты смогли удержать свое преимущество.

Результат победительниц — 1 час 11 мин.16,6 сек. (0+9). Серебряные медали завоевали биатлонистки Украины — + 6,4 сек. (0+4). Третье место заняла команда Франции — + 8,1 сек. (0+7).

Белоруски успешно начали гонку. Надежда Скардино стабильно провела свой этап и передала эстафету пятой, с отставанием от лидера чуть более чем в 20 сек. Ирина Кривко и Надежда Писарева удачно провели стрельбу, но по скорости уступили конкурентам. Дарья Домрачева, вышедшая на старт на четвертом этапе, не смогла значительно улучшить позиции белорусской команды и финишировала девятой — +1 мин. 50,7 сек.

Лучшим выступлением в эстафетах белорусок является этап Кубка мира в Антхольце, где они заняли шестое место. Женская сборная Германии выиграла четвертую эстафетную гонку в текущем сезоне.

Чемпионат мира в Хохфильцене продолжится 18 февраля мужской эстафетой. Начало гонки в 16.45.