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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 18:59 | Биатлон | БЕЛТА

Биатлонистки Германии победили в эстафете на ЧМ в Австрии, белоруски — девятые

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Германии в составе Ванессы Хинц, Мириам Хаммершмидт, Франциски Хильдебранд и Лауры Дальмайер победили в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Сборная Беларуси заняла девятое место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение всего дня в Хохфильцене была не самая благоприятная погода которая могла повлиять на исход гонки. Однако фавориты эстафеты смогли удержать свое преимущество. Увеличить
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В течение всего дня в Хохфильцене была не самая благоприятная погода, которая могла повлиять на исход гонки. Однако фавориты эстафеты смогли удержать свое преимущество.

Результат победительниц — 1 час 11 мин.16,6 сек. (0+9). Серебряные медали завоевали биатлонистки Украины — + 6,4 сек. (0+4). Третье место заняла команда Франции — + 8,1 сек. (0+7).

Белоруски успешно начали гонку. Надежда Скардино стабильно провела свой этап и передала эстафету пятой, с отставанием от лидера чуть более чем в 20 сек. Ирина Кривко и Надежда Писарева удачно провели стрельбу, но по скорости уступили конкурентам. Дарья Домрачева, вышедшая на старт на четвертом этапе, не смогла значительно улучшить позиции белорусской команды и финишировала девятой — +1 мин. 50,7 сек.

Лучшим выступлением в эстафетах белорусок является этап Кубка мира в Антхольце, где они заняли шестое место. Женская сборная Германии выиграла четвертую эстафетную гонку в текущем сезоне.

Чемпионат мира в Хохфильцене продолжится 18 февраля мужской эстафетой. Начало гонки в 16.45.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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