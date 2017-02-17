Биатлонистки Германии победили в эстафете на ЧМ в Австрии, белоруски — девятые
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Германии в составе Ванессы Хинц, Мириам Хаммершмидт, Франциски Хильдебранд и Лауры Дальмайер победили в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Сборная Беларуси заняла девятое место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В течение всего дня в Хохфильцене была не самая благоприятная погода, которая могла повлиять на исход гонки. Однако фавориты эстафеты смогли удержать свое преимущество.
Результат победительниц — 1 час 11 мин.16,6 сек. (0+9). Серебряные медали завоевали биатлонистки Украины — + 6,4 сек. (0+4). Третье место заняла команда Франции — + 8,1 сек. (0+7).
Белоруски успешно начали гонку. Надежда Скардино стабильно провела свой этап и передала эстафету пятой, с отставанием от лидера чуть более чем в 20 сек. Ирина Кривко и Надежда Писарева удачно провели стрельбу, но по скорости уступили конкурентам. Дарья Домрачева, вышедшая на старт на четвертом этапе, не смогла значительно улучшить позиции белорусской команды и финишировала девятой — +1 мин. 50,7 сек.
Лучшим выступлением в эстафетах белорусок является этап Кубка мира в Антхольце, где они заняли шестое место. Женская сборная Германии выиграла четвертую эстафетную гонку в текущем сезоне.
Чемпионат мира в Хохфильцене продолжится 18 февраля мужской эстафетой. Начало гонки в 16.45.
|
|
|
|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter