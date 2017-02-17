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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 18:13 | Биатлон | Р-Спорт

Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ, россиянки — десятые

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафете на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафете на чемпионате мира который проходит в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Сборная Германии преодолела 4 этапа по 6 км с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. На втором месте команда Украины (отставание 6,4 секунды; 4 дополнительных патрона). Бронза у француженок (+8,1; 7 дополнительных патронов).

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой, проиграв победителю 2 минуты 15,5 секунды и использовав 8 дополнительных патронов с одним штрафным кругом.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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