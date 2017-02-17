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Сборная Германии преодолела 4 этапа по 6 км с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. На втором месте команда Украины (отставание 6,4 секунды; 4 дополнительных патрона). Бронза у француженок (+8,1; 7 дополнительных патронов).

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой, проиграв победителю 2 минуты 15,5 секунды и использовав 8 дополнительных патронов с одним штрафным кругом.