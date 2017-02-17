Татьяна Акимова упала на дистанции и погнула винтовку

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Во время падения Акимова сломала палку и погнула винтовку. С повреждённой винтовкой она не смогла обойтись без штрафного круга. На второй стрельбе она отработала из шести выстрелов, сообщает спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.