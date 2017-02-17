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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 17:54 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Подчуфарова заявила, что столкнулась с проблемой акклиматизации на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Проблемы с акклиматизацией сказались на выступлении Ольги Подчуфаровой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка рассказала после выступления в эстафетной гонке.

Спортсменка добавила что не собирается пропускать олимпийский сезон. Увеличить
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Подчуфарова бежала первый этап эстафеты. Ей же он достался и во время смешанной эстафеты, которая на прошлой неделе открывала соревновательную программу чемпионата мира. В той гонке российская команда завоевала бронзу, которая пока остается единственной наградой сборной на турнире.

«Я не могу говорить, что я довольна своим этапом, но функциональное состояние было лучше, чем на прошлой неделе. За три гонки, что я бежала, сегодня было самое оптимальное состояние», — сказала Подчуфарова.

«Мое мнение, что спустившись с высоты 1400 м на 1000 м, мы попали не в самые комфортные условия. На пристрелке в день смешанной эстафеты меня “колбасило” и я не понимала, что происходит. Было очень тяжело стрелять, такое со мной случалось очень редко. Думаю, что это связано с акклиматизацией», — добавил она.

Подчуфарова не собирается пропускать олимпийский сезон.

Подчуфарова также опровергла информацию о том, что она собирается пропускать следующий сезон.

«Олимпийский сезон я пропускать не собираюсь. Считаю, что не посоветовавшись со мной, не вправе решать, что делать с моей жизнью», — сказала Подчуфарова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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