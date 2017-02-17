Биатлонистка Подчуфарова заявила, что столкнулась с проблемой акклиматизации на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Проблемы с акклиматизацией сказались на выступлении Ольги Подчуфаровой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка рассказала после выступления в эстафетной гонке.
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Видимо, что-то случилось...
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Подчуфарова бежала первый этап эстафеты. Ей же он достался и во время смешанной эстафеты, которая на прошлой неделе открывала соревновательную программу чемпионата мира. В той гонке российская команда завоевала бронзу, которая пока остается единственной наградой сборной на турнире.
«Я не могу говорить, что я довольна своим этапом, но функциональное состояние было лучше, чем на прошлой неделе. За три гонки, что я бежала, сегодня было самое оптимальное состояние», — сказала Подчуфарова.
«Мое мнение, что спустившись с высоты 1400 м на 1000 м, мы попали не в самые комфортные условия. На пристрелке в день смешанной эстафеты меня “колбасило” и я не понимала, что происходит. Было очень тяжело стрелять, такое со мной случалось очень редко. Думаю, что это связано с акклиматизацией», — добавил она.
Подчуфарова не собирается пропускать олимпийский сезон.
Подчуфарова также опровергла информацию о том, что она собирается пропускать следующий сезон.
«Олимпийский сезон я пропускать не собираюсь. Считаю, что не посоветовавшись со мной, не вправе решать, что делать с моей жизнью», — сказала Подчуфарова.
Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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