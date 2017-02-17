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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 17:14 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: Аввакумова и Фролина не чувствуют давления в сборной Южной Кореи по биатлону

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Принявшие спортивное гражданство Южной Кореи биатлонистки Екатерина Аввакумова и Анна Фролина выступают раскованно, так как не чувствуют давления со стороны тренерского штаба команды и болельщиков. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Леонид Гурьев.

Бывший тренер Фролиной рассказал что спортсменкам выступать на соревнованиях помогает раскованность. Увеличить
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Ранее Гурьев был личным тренером чемпионки мира — 2009 в эстафете Фролиной, выступающей за Южную Корею с сезона-2015/16. Аввакумова приняла гражданство в 2017 году.

«Там работает принцип — как бы ты ни выступил в определенной гонке, заменять тебя не будут. Чувства страха нет, спортсмен идет по трассе раскованно, расслабленно. Человек конкретно готовит себя к следующей гонке без напряжения и волнения. А в сборных с высокой конкуренцией большую роль играют нюансы, из-за которых биатлонисток и меняют», — сказал Гурьев.

Фролина заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Лучшей из россиянок в той гонке стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат.
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