Эксперт: Аввакумова и Фролина не чувствуют давления в сборной Южной Кореи по биатлону

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Ранее Гурьев был личным тренером чемпионки мира — 2009 в эстафете Фролиной, выступающей за Южную Корею с сезона-2015/16. Аввакумова приняла гражданство в 2017 году.

«Там работает принцип — как бы ты ни выступил в определенной гонке, заменять тебя не будут. Чувства страха нет, спортсмен идет по трассе раскованно, расслабленно. Человек конкретно готовит себя к следующей гонке без напряжения и волнения. А в сборных с высокой конкуренцией большую роль играют нюансы, из-за которых биатлонисток и меняют», — сказал Гурьев.

Фролина заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Лучшей из россиянок в той гонке стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат.