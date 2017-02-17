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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 16:33 | Биатлон | ТАСС

Эксперт: Биатлонистки РФ смогут побороться за медали в эстафете на ЧМ за счет стрельбы

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уверенная стрельба может стать залогом успеха для женской сборной России по биатлону в эстафете, которая пройдет в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Леонид Гурьев.

По словам Леонида Гурьева явными фаворитами гонки являются команды Германии Италии и Украины. Увеличить
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Эстафета, которая пройдет в пятницу, станет заключительным стартом для женщин на турнире. В состав российской команды вошли Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.

«Я думаю, сегодня наша команда может побороться за призовые места за счет стрельбы. Если будет уверенная и хорошая работа на стрельбище, то россиянки смогут навязать борьбу. Явными фаворитами гонки являются, по моему мнению, команды Германии, Италии, Украины, но бороться можно и нужно», — сказал Гурьев.

«Уже конец чемпионата, все уставшие, тем более, последняя (индивидуальная) гонка на 15 км фактически проходила в жаре. Думаю, все может случиться, тем более, что эстафета — очень непредсказуемая гонка. Как пройдет первый этап, в таком плане все и продолжится. У нас давно не было ровной эстафетной группы, а сейчас с этим получше, все девочки с должной стрелковой подготовкой, так что все может сложиться нормально», — заключил специалист.

Старт эстафетной гонки намечен на 16:45 мск.
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