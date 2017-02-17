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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 16:29 | Биатлон | ТАСС

Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выступят в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

<em>МОСКВА 17 февраля. /ТАСС/.</em> Алексей Волков Максим Цветков Антон <span class=error>Бабиков</span> и Антон <span class=error>Шипулин</span> выступят в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил комментатор телеканала Матч ТВ Дмитрий <span class=error>Губерниев</span>. Увеличить
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«Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин, в запасе Елисеев — наш эстафетный состав на завтра», — написал Губерниев.

Мужская эстафета пройдет в субботу. Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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