Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин выступят в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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«Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин, в запасе Елисеев — наш эстафетный состав на завтра», — написал Губерниев.
Мужская эстафета пройдет в субботу. Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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