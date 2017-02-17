Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уверенная стрельба может стать залогом успеха для женской сборной России по биатлону в эстафете, которая пройдет в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Леонид Гурьев.