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17 февраля 2017, 14:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Сборная РФ по биатлону победила на олимпийском фестивале в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция).

Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция). Увеличить
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Золото завоевали Анна Григорьева, Анастасия Шевченко, Алексей Вьюхин и Михаил Первушин. Вторыми стали французы, третьими — финны.

Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум
Смешанная эстафета
1. Россия — 1:16.39,3 (0+11).
2. Франция — +49,0 (2+9).
3. Финляндия — +1.57,9 (1+8).
4. Чехия — +2.24,1 (0+10).
5. Украина — +3.29,5 (3+14).
6. Словения — +4.19,9 (1+9).
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