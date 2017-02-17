Сборная РФ по биатлону победила на олимпийском фестивале в смешанной эстафете

На чемпионате мира по биатлону 17 февраля состоится женская эстафетная гонка, заслуженный российский и белорусский биатлонист Владимир Драчев в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от мужской индивидуальной гонки, оценил шансы женской команды и сказал, что отечественному биатлону нужны масштабные перемены.