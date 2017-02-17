Бэйли: В 2016-м мы с женой думали заняться разведением крупного рогатого скота

«В 2016 году мы с женой планировали заняться разведением крупного рогатого скота. Мы посчитали, что это может принести прибыль. Разведение бизонов — это очень опасный и рискованный бизнес. Мы хотели начать разводить скот и стать поставщиками говядины», — цитирует Бэйли NBC Sports.