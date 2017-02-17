Брынзак: Джима после нагрузок не может давать интервью. Это проблема с детства
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему украинская биатлонистка Юлия Джима отказалась от общения с прессой после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете заняла девятое место.
«Журналисты не должны выносить негатив во время выступления команды на чемпионате мира, потому что не знают истинных причин, почему Юля не даёт интервью сразу после гонок. Нужно знать её особенности. Это непрофессионально.
Журналист впервые приехал на биатлон и не в курсе, что у Юли есть проблемы и она физически не может говорить на камеру сразу после нагрузок, давать интервью, потому что у неё с этим проблемы с детства», — написал Брынзак в комментарии на странице журналиста Александра Глывинского в «Фейсбуке».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter