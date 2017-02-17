Драчев: В каждой гонке нам немножко не хватило, особенно Шипулину

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— Чемпионат мира постепенно близится к своему завершению, как его можно оценить на данный момент с точки зрения выступления сборной России?

— Пока, наверное, все же неправильно оценивать. Впереди в Хохфильцене еще четыре гонки, надеемся, что наши соберутся, и у команды еще будут медали. Пока могу сказать, что надежды, конечно, было чуть-чуть больше, но борьба была очень интересная, особенно в мужской индивидуальной гонке вчера, когда в одной минуте финишировали семь человек.

Любой из первых семи мог подняться на пьедестал и выиграть.

Биатлон есть биатлон, от этого никуда не деться. В каждой гонке немножко не хватало нам, особенно Антону Шипулину. Будем надеяться на эстафеты и на масс-старты.

— Ожидали, что настолько плотной получится борьба за медали в мужской индивидуальной гонке?

— Конечно ожидали, потому что погода была отличная, и трасса позволяла на протяжении всего времени гонки оставаться конкурентоспособными, а лидеры к тому же позволили соперникам включиться в борьбу за медали, допустив несколько промахов.

Вы видели, что даже бежавший одним из последних американец до последнего метра вчера боролся, сохраняя интригу, в то время как наш лучший биатлонист стартовал первым номером и тоже боролся. На протяжении всех двух часов держалась интрига.

— Это именно благодаря погоде трасса оставалась столь хорошей на протяжении всей гонки?

— Да, погода была оптимальной и помогла трассе сохраниться до конца гонки, но и, повторюсь, лидеры мирового биатлона дали шанс другим спортсменам, чем некоторые и воспользовались. Если бы Фуркад и Шипулин стреляли «по нолям», то с ними было бы тяжело бороться.

Но на то он и биатлон, что преподносит сюрпризы, а индивидуальная гонка — единственная дисциплина, где с Фуркадом можно бороться практически всегда. Как в этот раз, понимая, что француз намазал.

— Что касается Шипулина, то чем объяснить эти два промаха на первом рубеже? Психологическим давлением, или так просто сложились обстоятельства?

— Тут очень сложно выделить что-то одно, потому что причин может быть очень много всяких. Может быть, маленько подзагрузился, потому что бежал под первым номером, и психологическое давление сработало. А потом, когда уже дважды промахнулся и понял, что шансов нет, наоборот, сбросил напряжение и шел более-менее спокойно.

Хотя вторая стрельба лежа тоже была не особенно хорошей. Прошелся дважды по габаритам, так что счастье, что не четыре минуты штрафа получил.

— Расскажите с точки зрения биатлониста, какие ощущения испытывал Шипулин: он очень хочет взять индивидуальную золотую медаль чемпионата мира, сам об этом говорит, это никак не удается, на него это давит, и вот на первом же рубеже два промаха, и шансов на золото практически не остается. Насколько тяжело бежать дальше в такой ситуации?

— Тяжело бежать дальше, правильно вы говорите. Но спортсмен же думает не только о золоте, тем более есть еще команда. Нужно бежать дальше. Идет борьба, нам надо набирать очки для дальнейшей работы, для квоты на следующий год. Чемпионат мира входит в командный зачет, и нужно бежать и сражаться дальше.

— Можно сказать, что для Шипулина получилось такое своеобразное «преследование» — после ошибок на первом рубеже он до конца отыгрывался и провел хорошую гонку и по стрельбе, и по ходу…

— Да, это должно было принести ему положительные эмоции.

— Впереди у мужчин масс-старт, можно сказать, что контактная гонка — оптимальный вариант для российских биатлонистов, чтобы хорошо выступить?

— Естественно, но посмотрим. Каждая гонка в биатлоне — это шанс на победу. Если все пойдет хорошо, то и Евгений Гараничев, и Антон Шипулин будут сражаться за победу.

— Чего ждать сегодня от женской эстафеты?

— Будет интересная борьба, и наша команда сможет побороться за третье место.

— Именно такой результат можно будет считать успешным?

— Очень даже успешным.

— Александр Тихонов сказал, что сборной России не нужен главный тренер. Это такой подготовительный момент к тому, что должность будет упразднена?

— Это я не могу комментировать. Я не слышал этих слов, не знаю, в каком контексте они были произнесены, и что это был вообще за разговор.

— А вообще, на ваш взгляд, какие изменения нужны сборной России? Можно ли как-то улучшить ситуацию «косметически», или нужны кардинальные реформы, и если да, то какие?

— Это в таком разговоре не объяснить. Нужны большие перемены, но сейчас я обо всем этом говорить не буду. Если Союзу биатлонистов России интересно услышать нас, то они могут нас пригласить к себе для обстоятельной беседы, если они в ней нуждаются.

— Что-то подобное происходит? СБР интересуется мнением заслуженных биатлонистов?

— Мы общаемся и с президентом Союза Александром Кравцовым на разные темы, но это в основном легкая дискуссия по поводу стартов, а глобально не погружались в вопрос необходимых изменений.