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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28809481/
17 февраля 2017, 12:45 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате СЗФО и ЦФО

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Северо-Западного и Центрального федеральных округов в Токсово.

У женщин лучшей стала Светлана Лунина.

Биатлон. Чемпионат СЗФО, ЦФО. Токсово. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины
1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург — Владимирская область) — 51.45,5 (3).
2. Ярослав Костюков (Санкт-Петербург — Ульяновская область) — +53,4 (0).
3. Алексей Шевченко (Свердловская область) — +1.18,9 (3).

Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
1. Светлана Лунина (Московская область) — 46.52,1 (1).
2. Екатерина Бурлакова (Санкт-Петербург) — +1.07,9 (3).
3. Антонина Писарева (Санкт-Петербург) — +1.46,2 (2).
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