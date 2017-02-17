Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28808759/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 12:00 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Лоуэлл Бэйли: Американские допингеры тоже должны уйти из спорта

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли дал понять, что выступает за пожизненную дисквалификацию за допинг.

35-летний биатлонист является одним из инициаторов письма IBU по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Бэйли накануне выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, став первым в истории американцем, завоевавшим золото биатлонного ЧМ.

— Я хочу отметить, что абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещенных препаратов, — цитирует «Тюменская арена» Бэйли. — Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.

— Шумиха вокруг Александра Логинова не утихает. Вам не нравится то, что он выступает на чемпионате мира?

— Я думаю, что это неверно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться как ни в чем не бывало.

— Извините за то, что мы отходим от биатлона. Но, по той же логике, звезды сборной США — Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие — должны уйти из спорта?

— Да, они обманывали соперников и зрителей. Они тоже не должны выступать на высоком уровне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Эстафетный вопрос. Ну и?

Эстафетный вопрос. Ну и?

Волков, Логинов, Бабиков, Гараничев и Цветков. В этой пятёрке двое явно лишние. Тренеры, специалисты и журналисты выбирают, кто они.
Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Аленичев назвал главный трансфер в российском футболе

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

Александр Тихонов "взрывает" интернет