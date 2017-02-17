Лоуэлл Бэйли: Американские допингеры тоже должны уйти из спорта

35-летний биатлонист является одним из инициаторов письма IBU по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Бэйли накануне выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, став первым в истории американцем, завоевавшим золото биатлонного ЧМ.

— Я хочу отметить, что абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещенных препаратов, — цитирует «Тюменская арена» Бэйли. — Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.

— Шумиха вокруг Александра Логинова не утихает. Вам не нравится то, что он выступает на чемпионате мира?

— Я думаю, что это неверно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться как ни в чем не бывало.

— Извините за то, что мы отходим от биатлона. Но, по той же логике, звезды сборной США — Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие — должны уйти из спорта?

— Да, они обманывали соперников и зрителей. Они тоже не должны выступать на высоком уровне.