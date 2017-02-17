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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 11:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Старых: Все претензии в адрес Логинова — это претензии и в мой адрес тоже

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала скандальную ситуацию, которая произошла в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, когда француз Мартен Фуркад сбил Александра Логинова.

Старых и Логинов вернулись к соревнованиям, отбыв дисквалификации за применение допинга.

«Та ситуация в миксте была очень неприятной. Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова — это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь, тем как всё это переживает Александр. Подобное отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.

Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чём, кроме биатлона. Не читаю комментарии в Интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие», — цитирует Старых «Тюменская арена».
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