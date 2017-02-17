Старых и Логинов вернулись к соревнованиям, отбыв дисквалификации за применение допинга.



«Та ситуация в миксте была очень неприятной. Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова — это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь, тем как всё это переживает Александр. Подобное отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.



Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чём, кроме биатлона. Не читаю комментарии в Интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие», — цитирует Старых «Тюменская арена».