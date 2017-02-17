Услугина: Несколько раз просила мужа забрать меня из биатлона

«Всё-таки в биатлон я пришла довольно поздно — в 20 лет. Стрелять научиться не так просто. Тонкостям этого дела обучалась у всех тренеров, с которыми работала. Много раз меняли ложе, подгоняли под меня оружие. Помаленьку дошла до того, что сама начала понимать, как нужно стрелять, анализировать и обрабатывать выстрелы.



В лыжных гонках я развивалась не так быстро, как сверстницы в плане скоростных качеств. Отстаю по девочкам, перехожу в юниорский класс — там чуть проигрываю. А потом оппонентки заканчивают карьеру, а я продолжаю бегать. Знала, что мой путь будет очень долгим и я раскроюсь ближе к 30 годам.

Мой муж Серёжа — военный. Любит лёгкую атлетику, катается на лыжах. Даже в соревнованиях участвует, и это была его инициатива. Военные, в принципе, в хорошей физической форме находятся. С мужем мы живём в Санкт-Петербурге. Сыграли в апреле свадьбу. В межсезонье, а когда нам ещё?! Несколько раз просила его забрать меня из биатлона… А муж: «Нет, тебе ещё рано, ты не достигла того, чего хотела». Если бы не Сергей, то закончила бы точно года три назад", — цитирует Услугину «Тюменская арена».