Женская эстафета: давайте без ожиданий

Предпоследняя гонка женской программы чемпионата мира в Хохфильцене будет одной из самых интересных, несмотря на то, что россиянки еще накануне старта находились не в самой выигрышной ситуации. После потери двух спортсменок из семи в заявке нетрудная арифметика подсказывает — вариантов эстафетной четверки у тренерского штаба было немного. С учетом же выступления в личных гонках также было ясно, что и из имеющихся спортсменок далеко не все в своих лучших кондициях.

На утро перед гонкой состав выглядит следующим образом: открывающей будет Ольга Подчуфарова, за ней эстафету подхватит Светлана Слепцова, Ирина Старых пробежит третий этап, а финишером доверено быть Татьяне Акимовой. Ирина Услугина в пятницу утром приехала в Хохфильцен и готова в случае необходимости заменить одну из подруг по команде.

КАКОВ РАСКЛАД?

Подчуфарова стартует на первом этапе, — пояснил главный тренер Александр Касперович. — Если ее проигрыш будет минимальным, то на втором этапе нужно будет сохранить разницу, а на третьем и четвертом постараемся наращивать преимущество. Или догонять.

В целом план логичный. Быстрейших в команде обычно ставят на заключительные отрезки, так большинство соперников поступит и в этот раз. Находящейся не в лучшей форме Подчуфаровой фактически достанется «масс-старт» с двумя рубежами — главное, не отпустить лидеров слишком далеко.

У Слепцовой на этапе конкурентки будут также не самыми сильными, и при качественной стрельбе удержать результат должно быть по силам — надо три круга продержать скорость. Для Старых после неудачи в индивидуальной гонке будет дополнительный стимул проявить себя и продемонстрировать свою качественную работу на рубежах. Для Акимовой главная задача — настроиться психологически, как она умеет выступать, мы в этом сезоне уже видели.

— А не надо смеяться, — сказал Касперович на вопрос о медалях. — Это эстафета. Вспомните Холменколлен, где норвежская команда выиграла эту дисциплину. Все настраиваются на борьбу, а там — как пойдет. Надеемся, наши девушки составят хорошую конкуренцию. Они просто обязаны сделать это, потому что отступать нам уже некуда. Осталось две дистанции и нужно попытаться завоевать еще медаль. Все реально. Есть только пять-шесть спортсменок, которые здорово адаптировались к высоте, к этой трассе. Остальные смотрятся одинаково. И у наших девушек ход примерно такой же, как и у всех остальных.

Но давайте попробуем поставить эксперимент: не будем делать вот вообще никаких прогнозов на эту гонку, не будем ожидать от нашей команды ровным счетом ничего. Ведь при наличии других ограничивающих факторов, которые изменить не можем, мы могли бы подсобить команде только одним — снять с нее груз ожиданий болельщиков. Болеть — не перестанем, а вот ждать чуда, надеяться на то, что «мы всех победим, да еще и привезем», просто не будем. Пусть это будет наш маленький вклад в общее дело. Возможно, это перышко в чаше весов Фортуны может стать в какой-то момент решающим.

КТО НА НАС?

Если говорить о командах главных соперников, то их составы выглядят вполне гармонично укомплектованными. У немок с их лидером Лаурой Дальмайер, которая готова к старту фантастически, одни из самых высоких шансов на победу. Француженки традиционно будут среди претенденток на награды, однако лидер команды Мари Дорен-Абер в Хохфильцене вовсе не блещет, и пока триумфатор двух предыдущих чемпионатов мира не завоевала здесь ни одной личной награды, на ее счету только серебро смешанной эстафеты. Зато личной бронзой отметилась ее коллега по команде Анаис Шевалье.

Хорошие шансы на медали имеют и еще несколько команд. Украинки и норвежки в Австрии пока без личных медалей, что, конечно, подстегнет их попытаться не уехать с пустыми руками хотя бы в командной гонке. Лидер чешской команды Габриэла Коукалова уже собрала комплект наград на этом старте, с таким финишером чешская команда выглядит весьма конкурентно. Опасаться стоит и итальянок: пускай Доротея Вирер не блистала в предыдущих гонках, но на счету Алексии Рунггальдиер уже есть личная медаль. Сюрпризов можно ждать и от нескольких других команд, но в этом и заключается интрига эстафеты — шансы на успех будут у многих. Кажется, нас ждет еще одна интересная и драматичная гонка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 17 февраля, 16.45. Женщины. Эстафетная гонка.

ТВ — «Евроспорт» и «Матч ТВ» («Матч! Арена», «Матч! Игра»).