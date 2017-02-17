Эксперт: Стрельба российских биатлонистов в индивидуальной гонке на ЧМ вызывает удивление

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу в индивидуальной гонке на 20 км одержал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли. Спортсмен преодолел дистанцию за 48 минут 7,4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, расположившийся на седьмой позиции (+43,9; два промаха). Алексей Волков занял 11-е место (+1.28,7; один промах), Евгений Гараничев — 20-е (+2.33,7; три промаха), Александр Логинов — 72-е (+7.27,6; семь промахов).

«То, что наши парни так стреляют — это удивительно неприятно. Шипулину максимум можно было промахнуться один раз, и тогда бы мы имели чемпиона мира, сослагательного наклонения у биатлона нет. Сложно сказать, что сейчас делать. Всем хотелось, чтобы наши выиграли медали, но не получилось, самое главное сейчас не отчаиваться, впереди четыре вида программы», — сказал Васильев.

«Надеюсь, что парни покажут еще себя в эстафете и масс- старте, и у девочек есть шансы. Мне кажется еще, что сборная не до конца справляется с психологическим давлением, связанным со допинговыми скандалами, особенно Логинов — не похож на себя спортсмен. Надеюсь, что наши все свои промахи уже совершили и дальше смогут завоевать медали — терять уже нечего», — добавил эксперт.

Следующей в программе чемпионата мира станет женская эстафетная гонка, которая состоится в пятницу.