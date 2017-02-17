Владимир Барнашов: Волков «притащил» Бэйли к золотой медали

— Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения.

Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.

На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили, — заявил Барнашов.

17 февраля на чемпионате мира в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка. А на следующей день в аналогичной дисциплине сразятся мужчины.