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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 0:20 | Биатлон | Известия.Ру

«Если бы Шипулин промахнулся один раз, у нас была бы медаль»

Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов — об итогах индивидуальной гонки чемпионата мира в Хохфильцене и составе команды на мужскую эстафету.

Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир <span class=error>Барнашов</span> — об итогах индивидуальной гонки чемпионата мира в Хохфильцене и составе команды на мужскую эстафету. Увеличить
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Сборная России не смогла выиграть медаль в индивидуальной гонке у мужчин. Лучший результат среди наших соотечественников принадлежит Антону Шипулину, который занял седьмое место с двумя промахами. Алексей Волков стал 11-м (один промах), Евгений Гараничев — 20-м (три промаха), а Александр Логинов — 72-м (семь промахов).

Итоги гонки для «Известий» подвел вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов. .

— Наши спортсмены однозначно могли показать более достойный результат в индивидуальной гонке, — признался олимпийский чемпион 1980 года. — Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения. Антону можно только посочувствовать и пожелать удачи в двух оставшихся гонках. Я уверен, что у него высокие шансы на подиум в масс-старте.

— Как вы думаете, почему мы вновь остались без медалей?

— Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.

— Волков и Гараничев заслужили место в эстафетной четверке?

— На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Надо либо рисковать (ведь функционально Гараничев готов хорошо), либо перестраховаться, учитывая нестабильную стрельбу спортсмена.

— Логинов перенервничал?

— Чувствуется, что он был не в своей тарелке. Это не его ход и тем более слишком слабая стрельба. В его оправдание скажу — у Саши очень насыщенный календарь в январе-феврале. Он провел много гонок на чемпионате Европы в Польше и на чемпионате мира уже выполнил свою задачу, показав хорошее время в смешанной эстафете. Мне кажется, что его лучше поберечь на этом чемпионате мира. .

— Может быть, стоит дать шанс Антону Бабикову и Максиму Цветкову? Они показывали отличные результаты на этапах Кубка мира…

— Надо смотреть на их форму. Тренерам на месте виднее: на каждой тренировке они могут понять, кто сильнее в данный момент. Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам — полная неясность. .

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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