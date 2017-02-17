«Если бы Шипулин промахнулся один раз, у нас была бы медаль»

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Сборная России не смогла выиграть медаль в индивидуальной гонке у мужчин. Лучший результат среди наших соотечественников принадлежит Антону Шипулину, который занял седьмое место с двумя промахами. Алексей Волков стал 11-м (один промах), Евгений Гараничев — 20-м (три промаха), а Александр Логинов — 72-м (семь промахов).

Итоги гонки для «Известий» подвел вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов. .

— Наши спортсмены однозначно могли показать более достойный результат в индивидуальной гонке, — признался олимпийский чемпион 1980 года. — Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения. Антону можно только посочувствовать и пожелать удачи в двух оставшихся гонках. Я уверен, что у него высокие шансы на подиум в масс-старте.

— Как вы думаете, почему мы вновь остались без медалей?

— Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.

— Волков и Гараничев заслужили место в эстафетной четверке?

— На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Надо либо рисковать (ведь функционально Гараничев готов хорошо), либо перестраховаться, учитывая нестабильную стрельбу спортсмена.

— Логинов перенервничал?

— Чувствуется, что он был не в своей тарелке. Это не его ход и тем более слишком слабая стрельба. В его оправдание скажу — у Саши очень насыщенный календарь в январе-феврале. Он провел много гонок на чемпионате Европы в Польше и на чемпионате мира уже выполнил свою задачу, показав хорошее время в смешанной эстафете. Мне кажется, что его лучше поберечь на этом чемпионате мира. .

— Может быть, стоит дать шанс Антону Бабикову и Максиму Цветкову? Они показывали отличные результаты на этапах Кубка мира…

— Надо смотреть на их форму. Тренерам на месте виднее: на каждой тренировке они могут понять, кто сильнее в данный момент. Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам — полная неясность. .