«Если бы Шипулин промахнулся один раз, у нас была бы медаль»
Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов — об итогах индивидуальной гонки чемпионата мира в Хохфильцене и составе команды на мужскую эстафету.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России не смогла выиграть медаль в индивидуальной гонке у мужчин. Лучший результат среди наших соотечественников принадлежит Антону Шипулину, который занял седьмое место с двумя промахами. Алексей Волков стал 11-м (один промах), Евгений Гараничев — 20-м (три промаха), а Александр Логинов — 72-м (семь промахов).
Итоги гонки для «Известий» подвел
— Наши спортсмены однозначно могли показать более достойный результат в индивидуальной гонке, — признался олимпийский чемпион 1980 года. — Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения. Антону можно только посочувствовать и пожелать удачи в двух оставшихся гонках. Я уверен, что у него высокие шансы на подиум в
— Как вы думаете, почему мы вновь остались без медалей?
— Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.
— Волков и Гараничев заслужили место в эстафетной четверке?
— На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.
А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Надо либо рисковать (ведь функционально Гараничев готов хорошо), либо перестраховаться, учитывая нестабильную стрельбу спортсмена.
— Логинов перенервничал?
— Чувствуется, что он был не в своей тарелке. Это не его ход и тем более слишком слабая стрельба. В его оправдание скажу — у Саши очень насыщенный календарь в
— Может быть, стоит дать шанс Антону Бабикову и Максиму Цветкову? Они показывали отличные результаты на этапах Кубка мира…
— Надо смотреть на их форму. Тренерам на месте виднее: на каждой тренировке они могут понять, кто сильнее в данный момент. Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам — полная неясность. .
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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