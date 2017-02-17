Семёнов: Тренеры вели меня и по Шипулину, и по Фуркаду

«Пока я не поговорил с тренером, тяжело сказать причину промаха. Наверное, моя ошибка была. Не довёл немного до мишени. Промахнулся на пять часов.



По той погоде, которая сегодня, я думал, что будет ещё тяжелее. Очень жарко всё-таки было, не хватает кислорода. Думаю, в целом прошёл довольно ровно, но вторую часть последнего круга, возможно, начал немного зависать. Тренеры вели меня и по времени Шипулина, и по Мартену Фуркаду. Перед стрельбой немного медленнее шёл, чтобы увереннее стрелять», — приводит слова Семёнова официальный сайт Федерации биатлона Украины.