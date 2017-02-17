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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 0:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Семёнов: Тренеры вели меня и по Шипулину, и по Фуркаду

Украинский биатлонист Сергей Семёнов, ставший пятым в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировал своё выступление.

«Пока я не поговорил с тренером, тяжело сказать причину промаха. Наверное, моя ошибка была. Не довёл немного до мишени. Промахнулся на пять часов.

По той погоде, которая сегодня, я думал, что будет ещё тяжелее. Очень жарко всё-таки было, не хватает кислорода. Думаю, в целом прошёл довольно ровно, но вторую часть последнего круга, возможно, начал немного зависать. Тренеры вели меня и по времени Шипулина, и по Мартену Фуркаду. Перед стрельбой немного медленнее шёл, чтобы увереннее стрелять», — приводит слова Семёнова официальный сайт Федерации биатлона Украины.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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