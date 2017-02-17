Семёнов: Тренеры вели меня и по Шипулину, и по Фуркаду
Украинский биатлонист Сергей Семёнов, ставший пятым в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировал своё выступление.
«Пока я не поговорил с тренером, тяжело сказать причину промаха. Наверное, моя ошибка была. Не довёл немного до мишени. Промахнулся на пять часов.
По той погоде, которая сегодня, я думал, что будет ещё тяжелее. Очень жарко
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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