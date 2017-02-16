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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 23:06 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: В индивидуальной гонке у меня всё шло не так

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, допустивший в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене четыре промаха и занявший 47-е место, кратко прокомментировал своё выступление.

Легендарный норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален допустивший в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене четыре промаха и занявший 47-е место кратко прокомментировал своё выступление. Увеличить
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«Это была тяжёлая гонка. Я не смог нормально отработать на стрельбе. Сегодня всё шло не так. Теперь я целиком и полностью сосредоточусь на эстафете», — сказал Бьорндален в интервью NRK после гонки.

Мужская эстафета состоится в субботу, 18 февраля, за день до завершения чемпионата мира.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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