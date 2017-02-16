Бьорндален: В индивидуальной гонке у меня всё шло не так

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«Это была тяжёлая гонка. Я не смог нормально отработать на стрельбе. Сегодня всё шло не так. Теперь я целиком и полностью сосредоточусь на эстафете», — сказал Бьорндален в интервью NRK после гонки.



Мужская эстафета состоится в субботу, 18 февраля, за день до завершения чемпионата мира.