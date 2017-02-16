Бё: Желание расправиться с мишенями как можно скорее захлестнуло меня

«Медали меня лишил последний выстрел. Я разочарован. План заключался в том, чтобы стрелять быстро, но желание расправиться с мишенями как можно скорее захлестнуло меня. Риск промахнуться, стреляя чуть ли не на ходу, был слишком велик, и в концовке это всё же произошло», — сказал Бё в интервью NRK.