Бё: Желание расправиться с мишенями как можно скорее захлестнуло меня
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, занявший восьмой место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, остался разочарован двумя промахами на двух последних огневых рубежах.
«Медали меня лишил последний выстрел. Я разочарован. План заключался в том, чтобы стрелять быстро, но желание расправиться с мишенями как можно скорее захлестнуло меня. Риск промахнуться, стреляя чуть ли не на ходу, был слишком велик, и в концовке это всё же произошло», — сказал Бё в интервью NRK.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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