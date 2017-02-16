«Я плохо провёл гонку с самого начала. Всё не так, я в плохой форме. Я не могу показывать хорошую скорость, сейчас мне это просто не по силам. И дело не в плохом самочувствии — я просто не смог подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.



Что касается участия в эстафете, то нужно оценить имеющиеся у нас варианты, но я не думаю, что сейчас могу быть лучшим кандидатом. Меня мог бы заменить, например, Ларс-Хельге Биркеланд. Будем честны — я далёк от лучшей формы и сам прекрасно понимаю и чувствую это», — сказал Свендсен в интервью NRK.