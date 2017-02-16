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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28803495/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 22:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Будем честны — я далёк от лучшей формы и не могу быстро бежать

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен критически оценил свою форму после 27-го места в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Я плохо провёл гонку с самого начала. Всё не так, я в плохой форме. Я не могу показывать хорошую скорость, сейчас мне это просто не по силам. И дело не в плохом самочувствии — я просто не смог подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.

Что касается участия в эстафете, то нужно оценить имеющиеся у нас варианты, но я не думаю, что сейчас могу быть лучшим кандидатом. Меня мог бы заменить, например, Ларс-Хельге Биркеланд. Будем честны — я далёк от лучшей формы и сам прекрасно понимаю и чувствую это», — сказал Свендсен в интервью NRK.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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