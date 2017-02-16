Свендсен: Будем честны — я далёк от лучшей формы и не могу быстро бежать
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен критически оценил свою форму после 27-го места в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Я плохо провёл гонку с самого начала. Всё не так, я в плохой форме. Я не могу показывать хорошую скорость, сейчас мне это просто не по силам. И дело не в плохом самочувствии — я просто не смог подойти к чемпионату мира в оптимальной форме.
Что касается участия в эстафете, то нужно оценить имеющиеся у нас варианты, но я не думаю, что сейчас могу быть лучшим кандидатом. Меня мог бы заменить, например,
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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