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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 21:51 | Биатлон | ТАСС

Бэйли пошутил, что биатлон в США лишь немного уступает по популярности Супербоулу

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, одержавший первую для США победу на чемпионатах мира, пошутил, что его вид спорта по популярности лишь немного уступает одному из самых рейтинговых спортивных событий в мире Супербоулу — финальному матчу североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). После окончания гонки он рассказал ТАСС о перспективах развития биатлона в его стране.

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Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.

«Биатлон лишь немного уступает Супербоулу по популярности, — сказал Бэйли. — На самом деле в США биатлон — развивающийся вид спорта. В последние четыре-пять лет европейские вещатели начали показывать наши соревнования в интернете, что стало причиной появления в нашей стране большого числа биатлонных болельщиков. Посмотрим, как отразится на популярности биатлона моя золотая медаль».

«Да, приходится просыпаться в пять утра, чтобы смотреть трансляции, они необычные фанаты, но зато одни из самых страстных болельщиков в мире. Кроме того, в последние годы растут результаты и у американских лыжников, что тоже влияет на развитие биатлона», — добавил он.

Трансляцию последнего Супербоула посмотрели 111,3 миллиона американцев.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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