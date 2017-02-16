Бэйли пошутил, что биатлон в США лишь немного уступает по популярности Супербоулу

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Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.

«Биатлон лишь немного уступает Супербоулу по популярности, — сказал Бэйли. — На самом деле в США биатлон — развивающийся вид спорта. В последние четыре-пять лет европейские вещатели начали показывать наши соревнования в интернете, что стало причиной появления в нашей стране большого числа биатлонных болельщиков. Посмотрим, как отразится на популярности биатлона моя золотая медаль».

«Да, приходится просыпаться в пять утра, чтобы смотреть трансляции, они необычные фанаты, но зато одни из самых страстных болельщиков в мире. Кроме того, в последние годы растут результаты и у американских лыжников, что тоже влияет на развитие биатлона», — добавил он.

Трансляцию последнего Супербоула посмотрели 111,3 миллиона американцев.