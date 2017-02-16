Бэйли пошутил, что биатлон в США лишь немного уступает по популярности Супербоулу
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, одержавший первую для США победу на чемпионатах мира, пошутил, что его вид спорта по популярности лишь немного уступает одному из самых рейтинговых спортивных событий в мире Супербоулу — финальному матчу североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). После окончания гонки он рассказал ТАСС о перспективах развития биатлона в его стране.
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Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.
«Биатлон лишь немного уступает Супербоулу по популярности, — сказал Бэйли. — На самом деле в США биатлон — развивающийся вид спорта. В последние
«Да, приходится просыпаться в пять утра, чтобы смотреть трансляции, они необычные фанаты, но зато одни из самых страстных болельщиков в мире. Кроме того, в последние годы растут результаты и у американских лыжников, что тоже влияет на развитие биатлона», — добавил он.
Трансляцию последнего Супербоула посмотрели 111,3 миллиона американцев.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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