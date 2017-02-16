Американская мечта. Почему чемпионом мира стал Бэйли, а не кто-то из россиян
Первая в истории США победа на чемпионатах мира Лоуэлла Бэйли, на самом деле, абсолютно закономерна. Точно так же, как и очередная неудача в индивидуальной гонке представителей российской команды.
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ПЕСНИ С КОУКАЛОВОЙ
Лоуэлл Бэйли до недавнего времени считался в биатлонной среде чемпионом разве что по музыкальному таланту и чувству юмора, но никак не по спортивным данным. Бэйли прекрасно играет на гитаре, охотно аккомпанирует главной певице в пелотоне чешке Габриэле Коукаловой, да и вообще общителен и раскован, подобно многим своим соотечественникам.
На трассе Бэйли оставался весьма крепким спортсменом для своей страны, но не более того. В нынешнем сезоне до чемпионата мира лучшим его достижением было девятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в
Ключ к успешному выступлению американца в сезоне вообще и на чемпионате мира в Хохфильцене в частности — заметный прогресс в точности стрельбы. До нынешнего сезона Бэйли испытывал заметные проблемы на «стойке». В 2017-м же точность его попаданий стоя выросла на целых семь процентов — с 79 до 86. По совокупности всех выстрелов в течение сезона, Бэйли сейчас является третьим снайпером в мировом биатлоне, уступая только нашему Алексею Волкову и Мартену Фуркаду. Ничего удивительного, что именно в индивидуальной гонке победил американец, правда?
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОБЕДЫ
Почему же конкуренцию Бэйли не смогли составить российские спортсмены и, в частности, наш лучший снайпер Волков? Ответ на этот вопрос, на самом деле, уже набил оскомину. Но факт в том, что если спортсмен — тем более, не самый великий — хочет претендовать на медали чемпионата мира, он должен подойти к этому турниру в самой лучшей форме по ходу сезона, если не вообще в жизни.
Тому же Бэйли это удалось сполна. В предыдущих гонках в Хохфильцене он был четвертым в спринте и шестым в гонке преследования. То есть оттоптал все подступы к пьедесталу и совершенно закономерно выиграл гонку, где выше всего ценится сильнейшее его качество — то есть стрельба.
Оставим в стороне Антона Шипулина — об его проблемах и так уже было сказано более, чем достаточно. Наш лучший биатлонист получит последний шанс завоевать в Хохфильцене личную награду в воскресном
В ПОИСКАХ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
Возьмем Алексея Волкова — того, кому в силу природных данных индивидуалки должны даваться лучше других. Волков провел практически весь сезон на Кубке IBU. На этапы мирового Кубка его выдергивали несколько раз, но ставили только в эстафеты. Там Волков не подводил, но после гонки отправлялся обратно в резервную команду. На недавнем чемпионате Европы Алексей ни разу не стал призером в личных гонках. Затем выступил еще в двух гонках Кубка IBU, одну из которых выиграл, попал в состав на чемпионат мира, но в ожидании своего старта снова поехал с резервистами на сбор в Риднау.
Старта Волкова в Хохфильцене вообще могло бы не быть, выступи поувереннее в связке
И сравнив их дорогу к Хохфильцену, становится абсолютно понятно, почему американец Бэйли — чемпион мира, а наш Волков — лишь 11-й.
Наталья МАРЬЯНЧИК.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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