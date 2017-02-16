Американская мечта. Почему чемпионом мира стал Бэйли, а не кто-то из россиян

ПЕСНИ С КОУКАЛОВОЙ

Лоуэлл Бэйли до недавнего времени считался в биатлонной среде чемпионом разве что по музыкальному таланту и чувству юмора, но никак не по спортивным данным. Бэйли прекрасно играет на гитаре, охотно аккомпанирует главной певице в пелотоне чешке Габриэле Коукаловой, да и вообще общителен и раскован, подобно многим своим соотечественникам.

На трассе Бэйли оставался весьма крепким спортсменом для своей страны, но не более того. В нынешнем сезоне до чемпионата мира лучшим его достижением было девятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. При этом результаты американца были стабильны, без заметных провалов. В общем зачете Кубка мира Бэйли сейчас занимает десятую строчку, опережая всех россиян, кроме Антона Шипулина. В зачете «индивидуалок» после исторической победы американец вообще поднялся на третью позицию.

Ключ к успешному выступлению американца в сезоне вообще и на чемпионате мира в Хохфильцене в частности — заметный прогресс в точности стрельбы. До нынешнего сезона Бэйли испытывал заметные проблемы на «стойке». В 2017-м же точность его попаданий стоя выросла на целых семь процентов — с 79 до 86. По совокупности всех выстрелов в течение сезона, Бэйли сейчас является третьим снайпером в мировом биатлоне, уступая только нашему Алексею Волкову и Мартену Фуркаду. Ничего удивительного, что именно в индивидуальной гонке победил американец, правда?

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОБЕДЫ

Почему же конкуренцию Бэйли не смогли составить российские спортсмены и, в частности, наш лучший снайпер Волков? Ответ на этот вопрос, на самом деле, уже набил оскомину. Но факт в том, что если спортсмен — тем более, не самый великий — хочет претендовать на медали чемпионата мира, он должен подойти к этому турниру в самой лучшей форме по ходу сезона, если не вообще в жизни.

Тому же Бэйли это удалось сполна. В предыдущих гонках в Хохфильцене он был четвертым в спринте и шестым в гонке преследования. То есть оттоптал все подступы к пьедесталу и совершенно закономерно выиграл гонку, где выше всего ценится сильнейшее его качество — то есть стрельба.

Оставим в стороне Антона Шипулина — об его проблемах и так уже было сказано более, чем достаточно. Наш лучший биатлонист получит последний шанс завоевать в Хохфильцене личную награду в воскресном масс-старте. И там главное, чтобы Шипулиным и медалью в очередной раз не встал один лишний промах.

В ПОИСКАХ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

Возьмем Алексея Волкова — того, кому в силу природных данных индивидуалки должны даваться лучше других. Волков провел практически весь сезон на Кубке IBU. На этапы мирового Кубка его выдергивали несколько раз, но ставили только в эстафеты. Там Волков не подводил, но после гонки отправлялся обратно в резервную команду. На недавнем чемпионате Европы Алексей ни разу не стал призером в личных гонках. Затем выступил еще в двух гонках Кубка IBU, одну из которых выиграл, попал в состав на чемпионат мира, но в ожидании своего старта снова поехал с резервистами на сбор в Риднау.

Старта Волкова в Хохфильцене вообще могло бы не быть, выступи поувереннее в связке спринт-преследование другие спортсмены. И сам олимпийский чемпион, тренируясь в итальянских горах, наверняка это прекрасно понимал. Наверное, какой-нибудь сверхчеловек и мог бы в таких условиях полноценно тренироваться и подводить себя к главному старту, которого — вполне вероятно — у тебя и не случится. Но Волков не обладает приставкой «сверх», он просто человек, как и все мы.

И сравнив их дорогу к Хохфильцену, становится абсолютно понятно, почему американец Бэйли — чемпион мира, а наш Волков — лишь 11-й.

Наталья МАРЬЯНЧИК.