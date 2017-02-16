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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 21:07 | Биатлон | УНИАН

Семенов попал в пятерку лучших индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов попал в пятерку лучших спортсменов, сообщает Федерация биатлона Украины.

Наш спортсмен всего на 17 секунд отстал от призовой тройки. Увеличить
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Семенов лучше других соперников воспользовался ошибкой в лежке записного фаворита Мартена Фуркада и захватил лидерство. Первой фамилия украинца красовалась и после второго огневого рубежа — очевиден был очередной «заход на медаль» Сергея. Но увы — повторения прошлогоднего успеха не случилось: на третьем рубеже Семенов заработал минуту штрафа, которая, как оказалось впоследствии, стала роковой: Сергею менее чем 20-ти секунд не хватило до пьедестала почета.

Чемпионом мира стал 35-летний американец Лоуэлл Бэйли, для которого это лучший результат в карьере.

Чемпионат мира завершится мужской и женской эстафетами (пятница-суббота) и масс-стартами, которые состоятся в оследний день турнира — воскресенье.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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