Семенов попал в пятерку лучших индивидуальной гонки ЧМ по биатлону
В австрийском Хохфильцене завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов попал в пятерку лучших спортсменов, сообщает Федерация биатлона Украины.
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Видимо, что-то случилось...
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Семенов лучше других соперников воспользовался ошибкой в лежке записного фаворита Мартена Фуркада и захватил лидерство. Первой фамилия украинца красовалась и после второго огневого рубежа — очевиден был очередной «заход на медаль» Сергея. Но увы — повторения прошлогоднего успеха не случилось: на третьем рубеже Семенов заработал минуту штрафа, которая, как оказалось впоследствии, стала роковой: Сергею менее чем 20-ти секунд не хватило до пьедестала почета.
Чемпионом мира стал 35-летний американец Лоуэлл Бэйли, для которого это лучший результат в карьере.
Чемпионат мира завершится мужской и женской эстафетами (пятница-суббота) и
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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