Семенов попал в пятерку лучших индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

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Семенов лучше других соперников воспользовался ошибкой в лежке записного фаворита Мартена Фуркада и захватил лидерство. Первой фамилия украинца красовалась и после второго огневого рубежа — очевиден был очередной «заход на медаль» Сергея. Но увы — повторения прошлогоднего успеха не случилось: на третьем рубеже Семенов заработал минуту штрафа, которая, как оказалось впоследствии, стала роковой: Сергею менее чем 20-ти секунд не хватило до пьедестала почета.

Чемпионом мира стал 35-летний американец Лоуэлл Бэйли, для которого это лучший результат в карьере.