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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 21:08 | Биатлон | ТАСС

Тихонов: Должность главного тренера сборной России по биатлону не нужна

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность главного тренера сборной России по биатлону необходимо упразднить, что даст больше полномочий старшим тренерам мужской и женской национальных команд. Такое мнение ТАСС высказал член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Сборная России принимает участие в чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. После семи гонок в активе команды одна бронзовая медаль, завоеванная в смешанной эстафете.

«Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится. Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, ее питание», — сказал Тихонов.

«Главный тренер — это психологическая нагрузка на любого старшего тренера. Надо ведь учитывать человеческий фактор: к одному он может относиться лучше, к другому — хуже. Старшие тренеры должны сами иметь твердое мнение по тому или иному вопросу», — добавил он.

Главным тренером сборной России сейчас является Александр Касперович, старшим тренером женской команды — Виталий Норицын, мужской — немец Рикко Гросс. По мнению собеседника агентства, иностранные специалисты российской команде также не нужны.

Иностранные тренеры не нужны

«Необходимо возвращаться к нашему опыту, не нужны нам иностранные тренеры. С Гроссом у нас нормальные человеческие отношения, но вопрос не в этом. Они просто из другого теста», — заявил Тихонов.

«Вольфгангу Пихлеру мы платили 1 миллион 600 тысяч рублей, а нашему — сто тысяч рублей. Как мы за сто тысяч можем уговорить работать тренеров, которым десять месяцев надо быть вдали от дома?» — отметил он.

В пятницу на чемпионате мира пройдет женская эстафета, в субботу — мужская. В воскресенье турнир закончится гонками с общего старта.
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