Александр Касперович: Нашим девушкам отступать уже некуда
Главный тренер — об итоге индивидуальной гонки и предстоящих эстафетах.
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— Все здесь, — показал Касперович на голову. — Сложно пока делать
— У Александра Логинова вообще семь промахов. С чем это связано?
— Мы с ним пообщались немного. Он дал понять, что дело не в
— После чемпионата Европы Логинов считался железным кандидатом на эстафету. Теперь, наверное, есть сомнения в этом вопросе?
— Соберемся тренерским штабом, все обсудим. Будем выбирать из тех спортсменов, которые уже проверенные. На каждый этап есть наработанные варианты.
— Можно с уверенностью говорить о том, что Волков побежит первый этап, а Шипулин — последний?
— Нет.
— Попробуем
— Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. То есть, на эстафету осталось шесть кандидатов.
— В том числе, Максим Цветков, который по итогам спринта не попал в преследование?
— Да, мы рассматриваем его. После той неудачной гонки с Максимом провели хорошую работу, и сейчас
Состав сборной России на женскую эстафету:
Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
— Почему в женскую четверку поставили Светлану Слепцова, которая сама выражала сомнения в целесообразности этого?
— Не достойна и не хотела — две большие разницы. Мы знаем ее функциональное состояние на данный момент, сегодня посмотрели биохимические данные, так что все под контролем. Плюс к этому у нас есть резервная спортсменка — Ирина Услугина. Завтра она будет здесь. Мы в любой момент можем принять решение по замене.
— Объясните логику расстановки девушек по этапам.
— Подчуфарова стартует на первом. Если ее проигрыш будет минимальным, то на втором этапе нужно будет сохранить разницу, а на третьем и четвертом постараемся наращивать преимущество. Или догонять.
— На медаль надеемся?
— А не надо смеяться, — укоризненно обратился Касперович к одному из журналистов. — Это эстафета. Вспомните Холменколлен, где норвежская команда выиграла эту дисциплину. Все настраиваются на борьбу, а там — как пойдет. Надеемся, наши девушки составят хорошую конкуренцию. Они просто обязаны сделать это, потому что отступать нам уже некуда. Осталось две дистанции и нужно попытаться завоевать еще медаль. Все реально. Есть только
Владимир ИВАНОВ из Хохфильцена.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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