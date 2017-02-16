Александр Касперович: Нашим девушкам отступать уже некуда

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— Что-то стрельба у наших ребят опять не задалась…

— Все здесь, — показал Касперович на голову. — Сложно пока делать какие-то выводы. Но два штрафа для Антона Шипулина на первой лежке — это слишком. Затем он работал просто исключительно. Наверное, чисто психологически не справился с первым рубежом, а потом успокоился. Опять ему не хватило одного выстрела. Который уже год подряд….

— У Александра Логинова вообще семь промахов. С чем это связано?

— Мы с ним пообщались немного. Он дал понять, что дело не в каких-то внешних факторах. Все исключительно в области психологии.

— После чемпионата Европы Логинов считался железным кандидатом на эстафету. Теперь, наверное, есть сомнения в этом вопросе?

— Соберемся тренерским штабом, все обсудим. Будем выбирать из тех спортсменов, которые уже проверенные. На каждый этап есть наработанные варианты.

— Можно с уверенностью говорить о том, что Волков побежит первый этап, а Шипулин — последний?

— Нет.

— Попробуем по-другому. Кто из восьми заявленных спортсменов точно не побежит?

— Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. То есть, на эстафету осталось шесть кандидатов.

— В том числе, Максим Цветков, который по итогам спринта не попал в преследование?

— Да, мы рассматриваем его. После той неудачной гонки с Максимом провели хорошую работу, и сейчас каких-то больших сомнений по его готовности нет. Окончательно все решим сегодня.

Состав сборной России на женскую эстафету:

Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.

— Почему в женскую четверку поставили Светлану Слепцова, которая сама выражала сомнения в целесообразности этого?

— Не достойна и не хотела — две большие разницы. Мы знаем ее функциональное состояние на данный момент, сегодня посмотрели биохимические данные, так что все под контролем. Плюс к этому у нас есть резервная спортсменка — Ирина Услугина. Завтра она будет здесь. Мы в любой момент можем принять решение по замене.

— Объясните логику расстановки девушек по этапам.

— Подчуфарова стартует на первом. Если ее проигрыш будет минимальным, то на втором этапе нужно будет сохранить разницу, а на третьем и четвертом постараемся наращивать преимущество. Или догонять.

— На медаль надеемся?

— А не надо смеяться, — укоризненно обратился Касперович к одному из журналистов. — Это эстафета. Вспомните Холменколлен, где норвежская команда выиграла эту дисциплину. Все настраиваются на борьбу, а там — как пойдет. Надеемся, наши девушки составят хорошую конкуренцию. Они просто обязаны сделать это, потому что отступать нам уже некуда. Осталось две дистанции и нужно попытаться завоевать еще медаль. Все реально. Есть только пять-шесть спортсменок, которые здорово адаптировались к высоте, к этой трассе. Остальные смотрятся одинаково. И у наших девушек ход примерно такой же, как и у всех остальных.

Владимир ИВАНОВ из Хохфильцена.