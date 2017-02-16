Волков заявил о намерении занять первое место в общем зачете Кубка IBU

Волков в четверг выступил в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой занял 11-е место. Это был его единственный старт на турнире, однако биатлонист претендует на участие в эстафете, старт которой намечен на пятницу.

«В эстафете хочется принять участие, но если не сложится, то на конец сезона ставлю задачу бороться за первое место в общем зачете Кубка IBU», — сказал Волков.

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете с 553 очками лидирует в общем зачете Кубка IBU, опережая соотечественника Александра Логинова на 113 пунктов.