Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28802459/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 20:33 | Биатлон | ТАСС

Волков заявил о намерении занять первое место в общем зачете Кубка IBU

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Алексей Волков на оставшуюся часть сезона ставит задачу завоевать первое место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Волков в четверг выступил в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой занял 11-е место. Это был его единственный старт на турнире, однако биатлонист претендует на участие в эстафете, старт которой намечен на пятницу.

«В эстафете хочется принять участие, но если не сложится, то на конец сезона ставлю задачу бороться за первое место в общем зачете Кубка IBU», — сказал Волков.

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете с 553 очками лидирует в общем зачете Кубка IBU, опережая соотечественника Александра Логинова на 113 пунктов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Тихонов: Должность главного тренера сборной России по биатлону не нужна

Тихонов: Должность главного тренера сборной России по биатлону не нужна

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность главного тренера сборной России по биатлону необходимо упразднить, что даст больше полномочий старшим тренерам мужской и женской национальных команд. Такое мнение ТАСС высказал член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

Путин наградил Спасского почетной грамотой за популяризацию шахмат в стране

"Салават Юлаев" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

Тренер: биатлонистка Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ