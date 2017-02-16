Волков заявил о намерении занять первое место в общем зачете Кубка IBU
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Алексей Волков на оставшуюся часть сезона ставит задачу завоевать первое место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Волков в четверг выступил в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой занял 11-е место. Это был его единственный старт на турнире, однако биатлонист претендует на участие в эстафете, старт которой намечен на пятницу.
«В эстафете хочется принять участие, но если не сложится, то на конец сезона ставлю задачу бороться за первое место в общем зачете Кубка IBU», — сказал Волков.
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете с 553 очками лидирует в общем зачете Кубка IBU, опережая соотечественника Александра Логинова на 113 пунктов.
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