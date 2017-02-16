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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 20:35 | Биатлон | ТАСС

Бэйли заявил, что почти год целенаправленно готовился к победной гонке на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли в мае 2016 года начал целенаправленно готовиться к индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой он в результате одержал победу. Об этом он заявил на пресс-конференции после завоевания золотой медали.

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Золото Бэйли стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.

«Я рад, что сейчас меня разбудили, — сказал Бэйли. — Мечты сбываются. На подготовке к этой гонке я сосредоточился еще в мае, поскольку понимал, что это мой единственный шанс завоевать медаль чемпионата мира. Начав подготовку в мае, я все время держал эту гонку в голове. И теперь я очень счастлив, что могу разделить этот успех вместе с командой, без которой бы мне не удалось достичь такого результата».

По словам биатлониста, его следующей целью является удачное выступление на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Антон Шипулин, расположившийся на седьмой позиции.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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