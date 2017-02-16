Бэйли заявил, что почти год целенаправленно готовился к победной гонке на ЧМ

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Золото Бэйли стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.

«Я рад, что сейчас меня разбудили, — сказал Бэйли. — Мечты сбываются. На подготовке к этой гонке я сосредоточился еще в мае, поскольку понимал, что это мой единственный шанс завоевать медаль чемпионата мира. Начав подготовку в мае, я все время держал эту гонку в голове. И теперь я очень счастлив, что могу разделить этот успех вместе с командой, без которой бы мне не удалось достичь такого результата».

По словам биатлониста, его следующей целью является удачное выступление на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Антон Шипулин, расположившийся на седьмой позиции.