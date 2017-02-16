Бэйли заявил, что почти год целенаправленно готовился к победной гонке на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли в мае 2016 года начал целенаправленно готовиться к индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, в которой он в результате одержал победу. Об этом он заявил на
пресс-конференции после завоевания золотой медали.
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Золото Бэйли стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира. Второе место занял чех Ондржей Моравец, тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад.
«Я рад, что сейчас меня разбудили, — сказал Бэйли. — Мечты сбываются. На подготовке к этой гонке я сосредоточился еще в мае, поскольку понимал, что это мой единственный шанс завоевать медаль чемпионата мира. Начав подготовку в мае, я все время держал эту гонку в голове. И теперь я очень счастлив, что могу разделить этот успех вместе с командой, без которой бы мне не удалось достичь такого результата».
По словам биатлониста, его следующей целью является удачное выступление на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Антон Шипулин, расположившийся на седьмой позиции.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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