Фуркад: Бэйли сложно назвать сенсационным победителем

«Я понимал, что с двумя промахами будет непросто бороться за медаль. Мне важно было побороться и за малый кубок в индивидуальной гонке. Я не мог представить лучшего результата и готовился к худшему. У меня были ошибки первыми выстрелами, как и в спринте. В преследовании такой проблемы у меня не было, там я был сконцентрирован. Перед эстафетой и масс-стартом я получил хороший урок.



Условия для гонки были сложными, но мы сами выбрали зимний спорт и спорт на улице. Сегодня была температура плюс 12, но большой разницы между первой и четвёртой группой не было. Мы с тренером долго колебались. Сначала выбрали четвёртую группу, а потом изменили на первую. Разницы, где стартовать не было. Мне кажется после четвёртого и шестого места Бэйли его сложно назвать сенсационным победителем. Я знаю его хорошо с этого года и могу отметить его прогресс. Хорошо, что медаль выиграл и спортсмен из-за океана. Это идёт на пользу нашему спорту», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.