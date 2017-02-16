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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 20:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Бэйли сложно назвать сенсационным победителем

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, где он завоевал бронзовую медаль, а также победу американца Лоуэлла Бэйли.

Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене где он завоевал бронзовую медаль а также победу американца <span class=error>Лоуэлла</span> <span class=error>Бэйли</span>. Увеличить
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«Я понимал, что с двумя промахами будет непросто бороться за медаль. Мне важно было побороться и за малый кубок в индивидуальной гонке. Я не мог представить лучшего результата и готовился к худшему. У меня были ошибки первыми выстрелами, как и в спринте. В преследовании такой проблемы у меня не было, там я был сконцентрирован. Перед эстафетой и масс-стартом я получил хороший урок.

Условия для гонки были сложными, но мы сами выбрали зимний спорт и спорт на улице. Сегодня была температура плюс 12, но большой разницы между первой и четвёртой группой не было. Мы с тренером долго колебались. Сначала выбрали четвёртую группу, а потом изменили на первую. Разницы, где стартовать не было. Мне кажется после четвёртого и шестого места Бэйли его сложно назвать сенсационным победителем. Я знаю его хорошо с этого года и могу отметить его прогресс. Хорошо, что медаль выиграл и спортсмен из-за океана. Это идёт на пользу нашему спорту», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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