Фуркад: Бэйли сложно назвать сенсационным победителем
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, где он завоевал бронзовую медаль, а также победу американца Лоуэлла Бэйли.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я понимал, что с двумя промахами будет непросто бороться за медаль. Мне важно было побороться и за малый кубок в индивидуальной гонке. Я не мог представить лучшего результата и готовился к худшему. У меня были ошибки первыми выстрелами, как и в спринте. В преследовании такой проблемы у меня не было, там я был сконцентрирован. Перед эстафетой и
Условия для гонки были сложными, но мы сами выбрали зимний спорт и спорт на улице. Сегодня была температура плюс 12, но большой разницы между первой и четвёртой группой не было. Мы с тренером долго колебались. Сначала выбрали четвёртую группу, а потом изменили на первую. Разницы, где стартовать не было. Мне кажется после четвёртого и шестого места Бэйли его сложно назвать сенсационным победителем. Я знаю его хорошо с этого года и могу отметить его прогресс. Хорошо, что медаль выиграл и спортсмен
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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