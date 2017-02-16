Алексей Волков: Бэйли меня не поблагодарил

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— Какую часть призовых Лоуэлл Бэйли должен отдать вам за такую работу на последнем круге?

— Вот не знаю. Если честно, только после середины дистанции мне сообщили, что американец лидирует. Он был с нулем и стартовал сразу за мной, поэтому я понимал, что лечу лидеру где-то полторы минуты. Но об этом особо не думал, куда больше волновали свои задачи — в частности, борьба за десятку. Это было реально.

— Американец поблагодарил вас после финиша?

— Нет (смеется).

— Вы в шоке от того, что Бэйли стал чемпионом мира?

— Если честно, да. Немного удивлен. Сегодня я его в фавориты не ставил.

— Когда вам сказали, что примете участия в индивидуалке?

— Готовился к ней дней за 10. Мне сразу сказали, что если и будет шанс выступить на чемпионате мира, то именно в индивидуальной гонке. Поэтому вся подводка была настроена под сегодняшний старт. А дня три назад мне сообщили, что я выступлю на 99 процентов.

— Когда вам сказали, что единственный шанс выступить — это индивидуальная гонка, были согласны с таким положением дел?

— Учитывая, что у нас в заявке восемь человек и то, как выступали парни по ходу сезона, я понимал, что пробиться в четверку, которая бежит спринт — тяжело. В тоже время я осознавал, что этой четверки будет тяжело выдержать весь чемпионат. Поэтому, в принципе, согласен.

— Тяжело практически не стартуя на Кубке мира по ходу сезона сразу приезжать на чемпионат мира?

— Немало спортсменов из других команд выступали по той же схеме. Тот же норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд в начале сезона выступал на Кубке IBU и по тому, как он потом выглядел на Кубке мира, можно было проводить какие-то параллели. Тарьей Бе тоже приезжал в Осрблье.

— Вообще довольны своим выступлением сегодня?

— Не очень. Нужно было стрелять на ноль, тогда был бы шанс попасть в призы.

— Вы бежали на лыжах Шипулина?

— Да. Мои сейчас на перешлифовке, поэтому выступал на второй паре Антона.

— Сейчас вы один из фаворитов на участие в эстафете.

— Все будет решать тренерский штаб. Мнение спортсменов здесь не так сильно котируется. Особенно мое (смеется).

— Но бежать ее хочется?

— Конечно! Сделав в прошлом году 11 стартов за сезон, в этом хочется бежать вообще все.

— Вы до эстафеты будете здесь? А то нынче модно уезжать между гонками в Риднау.

— Я тоже поеду. Просто может быть такое, что после стресса у организма уже завтра начнется реакклиматизация.

— Александр Тихонов говорил о том, что атмосфера в команде нервозная. Это действительно так?

— Есть немного. Все-таки парни весь сезон шли в отличной форме, а на чемпионате мира не все гладко. И по стрельбе есть казусные моменты. Нужно проанализировать все и сделать правильные выводы.

— Шипулин не уверен, что продолжит карьеру после Олимпийских игр-2018. А вы?

— Пока не знаю. Ближайшая цель — Игры-2018. Дальше будет видно.

— Судя по тому, как сейчас складывается ситуация, в Корее вы можете рассчитывать только на индивидуальную гонки и эстафету, согласны?

— Хотелось бы иметь больший охват. Но у нас большая конкуренция и если я не буду выделяться на фоне других, можно довольствоваться и этими двумя стартами. Важно не то, сколько гонок тебе доверяют, а какая в них реализация. Спросите у Бэйли.

Владимир ИВАНОВ из Хохфильцена.