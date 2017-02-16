Алексей Волков: Бэйли меня не поблагодарил
Олимпийский чемпион, который стал 11-м в индивидуальной гонке, прокомментировал свое выступление ЧМ.
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— Какую часть призовых Лоуэлл Бэйли должен отдать вам за такую работу на последнем круге?
— Вот не знаю. Если честно, только после середины дистанции мне сообщили, что американец лидирует. Он был с нулем и стартовал сразу за мной, поэтому я понимал, что лечу лидеру
— Американец поблагодарил вас после финиша?
— Нет (смеется).
— Вы в шоке от того, что Бэйли стал чемпионом мира?
— Если честно, да. Немного удивлен. Сегодня я его в фавориты не ставил.
— Когда вам сказали, что примете участия в индивидуалке?
— Готовился к ней дней за 10. Мне сразу сказали, что если и будет шанс выступить на чемпионате мира, то именно в индивидуальной гонке. Поэтому вся подводка была настроена под сегодняшний старт. А дня три назад мне сообщили, что я выступлю на 99 процентов.
— Когда вам сказали, что единственный шанс выступить — это индивидуальная гонка, были согласны с таким положением дел?
— Учитывая, что у нас в заявке восемь человек и то, как выступали парни по ходу сезона, я понимал, что пробиться в четверку, которая бежит спринт — тяжело. В тоже время я осознавал, что этой четверки будет тяжело выдержать весь чемпионат. Поэтому, в принципе, согласен.
— Тяжело практически не стартуя на Кубке мира по ходу сезона сразу приезжать на чемпионат мира?
— Немало спортсменов из других команд выступали по той же схеме. Тот же норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд в начале сезона выступал на Кубке IBU и по тому, как он потом выглядел на Кубке мира, можно было проводить
— Вообще довольны своим выступлением сегодня?
— Не очень. Нужно было стрелять на ноль, тогда был бы шанс попасть в призы.
— Вы бежали на лыжах Шипулина?
— Да. Мои сейчас на перешлифовке, поэтому выступал на второй паре Антона.
— Сейчас вы один из фаворитов на участие в эстафете.
— Все будет решать тренерский штаб. Мнение спортсменов здесь не так сильно котируется. Особенно мое (смеется).
— Но бежать ее хочется?
— Конечно! Сделав в прошлом году 11 стартов за сезон, в этом хочется бежать вообще все.
— Вы до эстафеты будете здесь? А то нынче модно уезжать между гонками в Риднау.
— Я тоже поеду. Просто может быть такое, что после стресса у организма уже завтра начнется реакклиматизация.
— Александр Тихонов говорил о том, что атмосфера в команде нервозная. Это действительно так?
— Есть немного.
— Шипулин не уверен, что продолжит карьеру после Олимпийских игр-2018. А вы?
— Пока не знаю. Ближайшая цель — Игры-2018. Дальше будет видно.
— Судя по тому, как сейчас складывается ситуация, в Корее вы можете рассчитывать только на индивидуальную гонки и эстафету, согласны?
— Хотелось бы иметь больший охват. Но у нас большая конкуренция и если я не буду выделяться на фоне других, можно довольствоваться и этими двумя стартами. Важно не то, сколько гонок тебе доверяют, а какая в них реализация. Спросите у Бэйли.
Владимир ИВАНОВ из Хохфильцена.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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