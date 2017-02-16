Волков покинет расположение сборной России после индивидуальной гонки на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонист Алексей Волков покинет расположение сборной России после участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене и вернется на сбор в итальянский Риднау. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
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Волков прибыл в сборную из Риднау в среду. «Я сейчас уеду в Риднау, потому что есть опасения, что после такого стресса завтра начнется реакклиматизация. Если же поставят в эстафету, то вернусь завтра», — сказал Волков.
Волков в индивидуальной гонке занял 11-е место. «У меня была задача добежать до десятого места, это было реально, но немного не получилось. К этой гонке я готовился дней за десять, поскольку мне сказали, что если будет шанс принять в чемпионате, то только в индивидуальной гонке. Дня за три сказали готовиться к ней, поскольку на 99 процентов я ее побегу», — сказал Волков.
На участие в эстафете претендуют Антон Бабиков, Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин и Максим Цветков.
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