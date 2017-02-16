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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:35 | Биатлон | ТАСС

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

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Женская эстафета пройдет в пятницу. В гонку российские биатлонистки отправятся в следующем порядке: Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Слепцова в четверг заявила, что недостойна участвовать в эстафете в связи с плохим функциональным состоянием.

«Недостойна и не хотела — две большие разницы. Мы знаем функциональное состояние Слепцовой и сегодня еще раз его проверили. У нас есть резервная спортсменка, которая завтра будет здесь, в любой момент можем принять решение по замене», — сказал Касперович.

Услугина должна прибыть в расположение сборной России из итальянского Риднау в день гонки. С учетом того, что команду по ходу чемпионата покинули отстраненная от соревнований в связи с возможными допинговыми нарушениями Екатерина Глазырина и заболевшая Дарья Виролайнен, в составе осталось пять биатлонисток.

Услугина 10 февраля в срочном порядке заменила в спринтерской гонке на чемпионате мира Глазырину. В Хохфильцен она приехала за час до старта спринта и в итоге показала лучший результат среди россиянок — 15-е место. В гонке преследования, которая прошла в воскресенье, напротив, стала худшей — 39-й.
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