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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28801966/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:46 | Биатлон | Sports.kz

Савицкий стал 33-м в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Завершилась мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Победителем стал американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, вторым финишировал Онджей Моравец из Чехии, француз Мартен Фуркад стал третьим.

Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завершил гонку с 33-м результатом, Василий Подкорытов финишировал 67-м, Владислав Витенко стал 84-м.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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