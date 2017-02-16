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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:21 | Биатлон | Р-Спорт

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в нынешнем сезоне в зачете индивидуальных гонок.

Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> стал обладателем малого Хрустального глобуса в нынешнем сезоне в зачете индивидуальных гонок. Увеличить
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Фуркад в четверг на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия) занял третье место в индивидуальной гонке, которая была последней в зачете Кубка мира нынешнего сезона. Фуркад с 162 очками завоевал трофей, вторым стал россиянин Антон Шипулин (126), третьим — американец Лоуэлл Бэйли (117).

Евгений Гараничев стал в зачете индивидуальных гонок 14-м (68), Максим Цветков — 19-м (55), Алексей Волков — 33-м (30), Антон Бабиков — 62 (2).
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