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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:27 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Малышко и Елисеев не примут участия в эстафете

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что для участия в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассматриваются шесть кандидатур, сообщает спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил что для участия в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассматриваются шесть кандидатур. Увеличить
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— Мы еще обсудим этот вопрос, — сказал Касперович. — Будем выбирать между Шипулиным, Логиновым, Бабиковым, Волковым, Гараничевым и Цветковым. Малышко и Елисеев совершенно точно не примут участия с ней.
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Новости Биатлона

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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