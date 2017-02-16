Малышко и Елисеев не примут участия в эстафете

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— Мы еще обсудим этот вопрос, — сказал Касперович. — Будем выбирать между Шипулиным, Логиновым, Бабиковым, Волковым, Гараничевым и Цветковым. Малышко и Елисеев совершенно точно не примут участия с ней.