Малышко и Елисеев не примут участия в эстафете
Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что для участия в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассматриваются шесть кандидатур, сообщает спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы еще обсудим этот вопрос, — сказал Касперович. — Будем выбирать между Шипулиным, Логиновым, Бабиковым, Волковым, Гараничевым и Цветковым. Малышко и Елисеев совершенно точно не примут участия с ней.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter