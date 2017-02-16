Шипулин, Цветков и Гараничев попали в масс-старт на чемпионате мира
Опубликован предварительный
старт-лист на мужской масс-старт на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, информирует официальный сайт IBU.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В него включены три россиянина: Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.
Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало — в 16:45 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter