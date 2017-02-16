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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:31 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шипулин, Цветков и Гараничев попали в масс-старт на чемпионате мира

Опубликован предварительный старт-лист на мужской масс-старт на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, информирует официальный сайт IBU.

Опубликован предварительный <nobr>старт-лист</nobr> на мужской <nobr>масс-старт</nobr> на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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В него включены три россиянина: Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало — в 16:45 по московскому времени.
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