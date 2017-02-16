Шипулин, Цветков и Гараничев попали в масс-старт на чемпионате мира

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В него включены три россиянина: Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Гонка пройдет в воскресенье, 19 февраля. Начало — в 16:45 по московскому времени.