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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:05 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Я хочу выучить русский, но он слишком сложен и отличается от других языков

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что общается со своей женой Дарьей Домрачевой на английском. По словам спортсмена, он хочет выучить русский, чтобы иметь возможность поддержать разговор с членами семьи белорусской биатлонистки.

Норвежский биатлонист Оле <span class=error>Эйнар</span> Бьорндален отметил что общается со своей женой Дарьей Домрачевой на английском. Увеличить
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— Дарья хочет выучить норвежский язык, — приводит VG слова Бьорндалена. — У нее больше шансов овладеть норвежским, чем у меня русским. Я тоже хочу знать ее язык, но это произойдет не раньше Олимпиады в Пхенчхане. Русский слишком сложен и отличается от других. Сейчас мы общаемся на английском. Но мне хотелось бы иметь возможность разговаривать с семьей Дарьи. Здорово было бы поддержать разговор на русском.
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Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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