Оле Эйнар Бьорндален: Я хочу выучить русский, но он слишком сложен и отличается от других языков
Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что общается со своей женой Дарьей Домрачевой на английском. По словам спортсмена, он хочет выучить русский, чтобы иметь возможность поддержать разговор с членами семьи белорусской биатлонистки.
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— Дарья хочет выучить норвежский язык, — приводит VG слова Бьорндалена. — У нее больше шансов овладеть норвежским, чем у меня русским. Я тоже хочу знать ее язык, но это произойдет не раньше Олимпиады в Пхенчхане. Русский слишком сложен и отличается от других. Сейчас мы общаемся на английском. Но мне хотелось бы иметь возможность разговаривать с семьей Дарьи. Здорово было бы поддержать разговор на русском.
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