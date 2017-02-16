Оле Эйнар Бьорндален: Я хочу выучить русский, но он слишком сложен и отличается от других языков

— Дарья хочет выучить норвежский язык, — приводит VG слова Бьорндалена. — У нее больше шансов овладеть норвежским, чем у меня русским. Я тоже хочу знать ее язык, но это произойдет не раньше Олимпиады в Пхенчхане. Русский слишком сложен и отличается от других. Сейчас мы общаемся на английском. Но мне хотелось бы иметь возможность разговаривать с семьей Дарьи. Здорово было бы поддержать разговор на русском.