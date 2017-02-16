Шипулин увеличил отрыв от Шемппа в общем зачёте КМ по биатлону
Россиянин Антон Шипулин, завоевавший в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене седьмое место, довёл отрыв от немца Симона Шемппа в общем зачёте Кубка мира по биатлону, где они занимают второе и третье места соответственно, до 34 очков. Лидирует с большим отрывом француз Мартен Фуркад.
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Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 980.
2. Антон Шипулин (Россия) — 647.
3. Симон Шемпп (Германия) — 613.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 567.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 519.
6.
7. Эрик Лессер (Германия) — 493.
8. Юлиан Эберхард (Австрия) — 491.
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 476.
10. Лоуэлл Бэйли (США) — 434…
12. Максим Цветков (Россия) — 405…
18. Антон Бабиков (Россия) — 322…
26. Евгений Гараничев (Россия) — 246…
34. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
64. Алексей Волков (Россия) — 30…
72. Юрий Шопин (Россия) — 18.
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