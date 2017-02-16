Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28801619/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 18:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин увеличил отрыв от Шемппа в общем зачёте КМ по биатлону

Россиянин Антон Шипулин, завоевавший в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене седьмое место, довёл отрыв от немца Симона Шемппа в общем зачёте Кубка мира по биатлону, где они занимают второе и третье места соответственно, до 34 очков. Лидирует с большим отрывом француз Мартен Фуркад.

Россиянин Антон <span class=error>Шипулин</span> завоевавший в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене седьмое место довёл отрыв от немца <span class=error>Симона</span> <span class=error>Шемппа</span> в общем зачёте Кубка мира по биатлону где они занимают второе и третье места соответственно до 34 очков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 980.
2. Антон Шипулин (Россия) — 647.
3. Симон Шемпп (Германия) — 613.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 567.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 519.
6. Уле-Эйнар Бьондален (Норвегия) — 508.
7. Эрик Лессер (Германия) — 493.
8. Юлиан Эберхард (Австрия) — 491.
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 476.
10. Лоуэлл Бэйли (США) — 434…
12. Максим Цветков (Россия) — 405…
18. Антон Бабиков (Россия) — 322…
26. Евгений Гараничев (Россия) — 246…
34. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
64. Алексей Волков (Россия) — 30…
72. Юрий Шопин (Россия) — 18.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

Касперович: Услугина сохраняет шанс на участие в эстафете на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России