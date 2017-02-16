Лоуэлл Бэйли принес биатлонистам США первое золото чемпионатов мира
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на 20 км. Это первое в истории золото сборной США на планетарных биатлонных форумах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В австрийском Хохфильцене классическую дистанцию 35-летний американец прошел за 48 мин. 07,4 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебряным призером стал чех Ондржей Моравец, который при идеальной стрельбе отстал от победителя на 3,3 сек. Бронза у лидера сезона француза Мартена Фуркада (+21,2 сек. ; 2 промаха).
Лучшим из представителей Беларуси стал Дмитрий Абашев, занявший 28-е место в итоговом протоколе (+3 мин. 27,3 сек. ; 1). Владимир Чепелин финишировал 31-м (+4 мин. 01,9 сек. ; 3), Сергей Бочарников занял 40-е место (+4 мин. 22,0 сек. ; 3), Роман Елетнов оказался на 61-й позиции (+6 мин. 11,4 сек. ; 4) среди сотни финишировавших биатлонистов.
В пятницу, 17 февраля, в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка 4×6 км.
|
|
|
|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter