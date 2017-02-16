Лоуэлл Бэйли принес биатлонистам США первое золото чемпионатов мира

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В австрийском Хохфильцене классическую дистанцию 35-летний американец прошел за 48 мин. 07,4 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебряным призером стал чех Ондржей Моравец, который при идеальной стрельбе отстал от победителя на 3,3 сек. Бронза у лидера сезона француза Мартена Фуркада (+21,2 сек. ; 2 промаха).

Лучшим из представителей Беларуси стал Дмитрий Абашев, занявший 28-е место в итоговом протоколе (+3 мин. 27,3 сек. ; 1). Владимир Чепелин финишировал 31-м (+4 мин. 01,9 сек. ; 3), Сергей Бочарников занял 40-е место (+4 мин. 22,0 сек. ; 3), Роман Елетнов оказался на 61-й позиции (+6 мин. 11,4 сек. ; 4) среди сотни финишировавших биатлонистов.

В пятницу, 17 февраля, в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка 4×6 км.