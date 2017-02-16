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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 19:08 | Биатлон | БЕЛТА

Лоуэлл Бэйли принес биатлонистам США первое золото чемпионатов мира

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на 20 км. Это первое в истории золото сборной США на планетарных биатлонных форумах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В австрийском Хохфильцене классическую дистанцию 35-летний американец прошел за 48 мин. 074 сек. не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Увеличить
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В австрийском Хохфильцене классическую дистанцию 35-летний американец прошел за 48 мин. 07,4 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебряным призером стал чех Ондржей Моравец, который при идеальной стрельбе отстал от победителя на 3,3 сек. Бронза у лидера сезона француза Мартена Фуркада (+21,2 сек. ; 2 промаха).

Лучшим из представителей Беларуси стал Дмитрий Абашев, занявший 28-е место в итоговом протоколе (+3 мин. 27,3 сек. ; 1). Владимир Чепелин финишировал 31-м (+4 мин. 01,9 сек. ; 3), Сергей Бочарников занял 40-е место (+4 мин. 22,0 сек. ; 3), Роман Елетнов оказался на 61-й позиции (+6 мин. 11,4 сек. ; 4) среди сотни финишировавших биатлонистов.

В пятницу, 17 февраля, в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка 4×6 км.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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