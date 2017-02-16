Американец Бэйли победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону, Шипулин — 7-й
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Американец Лоуэлл Бэйли победил в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Бэйли, отстрелявший без промахов, преодолел дистанцию за 48 минут 7,4 секунды. Второе место занял чех Ондржей Моравец (+3,3 секунды; без промахов), третьим стал француз Мартен Фуркад (+21,2; 2).
Лучшим из россиян стал Антон Шипулин (+43,9; 2), занявший 7-е место. Алексей Волков стал 11-м (+1.28,7; 1), Евгений Гараничев — 20-м (+2.33,7; 3), Александр Логинов (+7.27,6; 7) — 72-м.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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