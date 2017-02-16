ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин неправильно оценил силу ветра во время первой стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной двух промахов. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финиша.