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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 18:23 | Биатлон | Р-Спорт

Американец Бэйли победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону, Шипулин — 7-й

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Американец Лоуэлл Бэйли победил в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Американец Бэйли победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону Шипулин — 7-й - Фото Увеличить
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Бэйли, отстрелявший без промахов, преодолел дистанцию за 48 минут 7,4 секунды. Второе место занял чех Ондржей Моравец (+3,3 секунды; без промахов), третьим стал француз Мартен Фуркад (+21,2; 2).

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин (+43,9; 2), занявший 7-е место. Алексей Волков стал 11-м (+1.28,7; 1), Евгений Гараничев — 20-м (+2.33,7; 3), Александр Логинов (+7.27,6; 7) — 72-м.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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Новости Биатлона

Шипулин объяснил невнимательностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ

Шипулин объяснил невнимательностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин неправильно оценил силу ветра во время первой стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной двух промахов. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финиша.
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