Шипулин объяснил невнимательностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ

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Шипулин в гонке допустил два промаха, что не позволило ему бороться за призовое место.

«В отличие от прошлого года я совершенно не волновался по причине того, что встал в первую группу. Хотел отработать как на тренировке и не задумываться о стрельбе. В принципе, почти все получилось, кроме первой стрельбы, с которой я не справился. Надо было сделать поправку на ветер, но я этого не сделал», — сказал Шипулин.

«Дело в том, что на пристрелке мы сделали поправку на ветер — целились чуть левее. Но я не думал о том, что ветер настолько сможет сместить выстрелы. Ветер дул чуть сильнее, чем на пристрелке, и я подумал, что это не отразится на точности, но, к сожалению, ошибся — надо было сделать один или два щелчка левее», — добавил он.

«Обидно, сегодня рассчитывал на хорошее выступление и результат. Не волновался, старался работать как на тренировке, но допустил два промаха на первом огневом рубеже, для гонки это недопустимо. Все было бы хорошо, если бы не первый рубеж. Я приехал на чемпионат мира, чтобы сражаться до конца и делал все, чтобы выжать из себя максимум», — сказал Шипулин.

Биатлонист готовится выступить на заключительном этапе эстафеты на ЧМ. Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км пройдет в субботу.

«Думаю, что как обычно буду бежать финишный этап», — сказал Шипулин.