Шипулин объяснил невнимательностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин неправильно оценил силу ветра во время первой стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной двух промахов. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финиша.
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Видимо, что-то случилось...
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Шипулин в гонке допустил два промаха, что не позволило ему бороться за призовое место.
«В отличие от прошлого года я совершенно не волновался по причине того, что встал в первую группу. Хотел отработать как на тренировке и не задумываться о стрельбе. В принципе, почти все получилось, кроме первой стрельбы, с которой я не справился. Надо было сделать поправку на ветер, но я этого не сделал», — сказал Шипулин.
«Дело в том, что на пристрелке мы сделали поправку на ветер — целились чуть левее. Но я не думал о том, что ветер настолько сможет сместить выстрелы. Ветер дул чуть сильнее, чем на пристрелке, и я подумал, что это не отразится на точности, но, к сожалению, ошибся — надо было сделать один или два щелчка левее», — добавил он.
«Обидно, сегодня рассчитывал на хорошее выступление и результат. Не волновался, старался работать как на тренировке, но допустил два промаха на первом огневом рубеже, для гонки это недопустимо. Все было бы хорошо, если бы не первый рубеж. Я приехал на чемпионат мира, чтобы сражаться до конца и делал все, чтобы выжать из себя максимум», — сказал Шипулин.
Биатлонист готовится выступить на заключительном этапе эстафеты на ЧМ. Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км пройдет в субботу.
«Думаю, что как обычно буду бежать финишный этап», — сказал Шипулин.
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|16.02.2017 16:30
|Чемпионат мира
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лоуэлл Бэйли
|США
|48.07,4
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+03,3
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+21,2
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+32,0
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+38,6
|6
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+43,6
|7
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+43,9
|8
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.11,9
|9
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.14,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.22,8
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