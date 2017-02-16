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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 18:29 | Биатлон | ТАСС

Шипулин объяснил невнимательностью промахи в индивидуальной гонке на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин неправильно оценил силу ветра во время первой стрельбы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, что стало причиной двух промахов. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финиша.

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Шипулин в гонке допустил два промаха, что не позволило ему бороться за призовое место.

«В отличие от прошлого года я совершенно не волновался по причине того, что встал в первую группу. Хотел отработать как на тренировке и не задумываться о стрельбе. В принципе, почти все получилось, кроме первой стрельбы, с которой я не справился. Надо было сделать поправку на ветер, но я этого не сделал», — сказал Шипулин.

«Дело в том, что на пристрелке мы сделали поправку на ветер — целились чуть левее. Но я не думал о том, что ветер настолько сможет сместить выстрелы. Ветер дул чуть сильнее, чем на пристрелке, и я подумал, что это не отразится на точности, но, к сожалению, ошибся — надо было сделать один или два щелчка левее», — добавил он.

«Обидно, сегодня рассчитывал на хорошее выступление и результат. Не волновался, старался работать как на тренировке, но допустил два промаха на первом огневом рубеже, для гонки это недопустимо. Все было бы хорошо, если бы не первый рубеж. Я приехал на чемпионат мира, чтобы сражаться до конца и делал все, чтобы выжать из себя максимум», — сказал Шипулин.

Биатлонист готовится выступить на заключительном этапе эстафеты на ЧМ. Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км пройдет в субботу.

«Думаю, что как обычно буду бежать финишный этап», — сказал Шипулин.

1.
Бэйли Л.
США
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Фуркад М.
Франция
16.02.2017 16:30 Чемпионат мира Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лоуэлл Бэйли США 48.07,4
2 Ондржей Моравец Чехия +03,3
3 Мартен Фуркад Франция +21,2
4 Эрик Лессер Германия +32,0
5 Сергей Семенов Украина +38,6
6 Михал Крчмарж Чехия +43,6
7 Антон ШИПУЛИН Россия +43,9
8 Йоханнес Бе Норвегия +01.11,9
9 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.14,3
10 Беньямин Вегер Швейцария +01.22,8
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Новости Биатлона

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