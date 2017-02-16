Шипулин: Работал, как на тренировке, но два промаха для такой гонки недопустимо

«Обидно. Рассчитывал на хорошее выступление. Не волновался, старался работать, как на тренировке, но уже на первой стрельбе допустил два промаха, что недопустимо для такой гонки. Я понимал, что с двумя промахами трудно добраться до подиума, но я приехал на чемпионат мира, чтобы бороться, поэтому выкладывался по максимуму. Физическое состояние было неплохое, Фуркаду проиграл немного. Надо работать ещё две гонки с таким же самочувствием», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».