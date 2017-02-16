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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 17:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Работал, как на тренировке, но два промаха для такой гонки недопустимо

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, в которой он допустил два промаха.

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене в которой он допустил два промаха. Увеличить
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«Обидно. Рассчитывал на хорошее выступление. Не волновался, старался работать, как на тренировке, но уже на первой стрельбе допустил два промаха, что недопустимо для такой гонки. Я понимал, что с двумя промахами трудно добраться до подиума, но я приехал на чемпионат мира, чтобы бороться, поэтому выкладывался по максимуму. Физическое состояние было неплохое, Фуркаду проиграл немного. Надо работать ещё две гонки с таким же самочувствием», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
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