Слепцова выступит в эстафете на ЧМ в Хохфильцене
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова выступят в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России.
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В среду после индивидуальной гонки, в которой Слепцова показала 71-й результат, спортсменка заявила, что недостойна участвовать в эстафете в связи с плохим функциональным состоянием.
С учетом того, что сборную по ходу чемпионата покинули отстраненная от соревнований в связи с возможными допинговыми нарушениями Екатерина Глазырина и приболевшая Дарья Виролайнен, в составе российской команды осталось пять биатлонисток.
Женская эстафета пройдет в Хохфильцене 17 февраля, начало — в 16:45 (мск).
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