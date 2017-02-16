Слепцова выступит в эстафете на ЧМ в Хохфильцене

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В среду после индивидуальной гонки, в которой Слепцова показала 71-й результат, спортсменка заявила, что недостойна участвовать в эстафете в связи с плохим функциональным состоянием.

С учетом того, что сборную по ходу чемпионата покинули отстраненная от соревнований в связи с возможными допинговыми нарушениями Екатерина Глазырина и приболевшая Дарья Виролайнен, в составе российской команды осталось пять биатлонисток.

Женская эстафета пройдет в Хохфильцене 17 февраля, начало — в 16:45 (мск).