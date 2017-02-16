Магдалена Нойнер: Мое время закончилось
Двукратная олимпийская чемпионка немка Магдалена Нойнер подчеркнула, что у нее нет никаких проблем с соотечественницей Лаурой Дальмайер.
По словам 30-летней биатлонистки, в ближайшее время Дальмайер может превзойти ее результаты.
— Я желаю ей всего самого наилучшего, — приводит Sport1 слова Нойнер. — Мне хочется, чтобы она завоевала как можно больше медалей. Мое время закончилось, теперь началась новая эра.
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