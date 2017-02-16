Магдалена Нойнер: Мое время закончилось

По словам 30-летней биатлонистки, в ближайшее время Дальмайер может превзойти ее результаты.

— Я желаю ей всего самого наилучшего, — приводит Sport1 слова Нойнер. — Мне хочется, чтобы она завоевала как можно больше медалей. Мое время закончилось, теперь началась новая эра.