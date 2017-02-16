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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
16 февраля 2017, 17:24 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Магдалена Нойнер: Мое время закончилось

Двукратная олимпийская чемпионка немка Магдалена Нойнер подчеркнула, что у нее нет никаких проблем с соотечественницей Лаурой Дальмайер.

По словам 30-летней биатлонистки, в ближайшее время Дальмайер может превзойти ее результаты.

— Я желаю ей всего самого наилучшего, — приводит Sport1 слова Нойнер. — Мне хочется, чтобы она завоевала как можно больше медалей. Мое время закончилось, теперь началась новая эра.
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