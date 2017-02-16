Тихонов: Мы с Гамзой нашли общий язык, он попросил предъявить претензии Мутко
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о беседе с главой чешского биатлонного союза Иржи Гамзой по поводу его заявлений о допинге в российском спорте и выразил недовольство работой тренерской штаба сборной России.
Ранее Гамза заявлял о необходимости перенести чемпионат мира 2021 года из Тюмени и отстранить российских биатлонистов.
«Если не считать наших результатов, атмосфера на чемпионате мира самая благожелательная. Пообщался с Юрой Гамзой, нашли общий язык. Я попытался ему предъявить претензии за разжигание политических распрей, на что он попросил предъявить претензии нашему бывшему министру спорта и нынешнему
Мы великая страна и не должны обращать внимание на такие нападки и отвечать на них. Он всё понял. Сегодня утром общался с Акимовой, Старых, Слепцовой, сидел с ними за одним столом. Настроение у них понятное. Я не могу понять, почему в одной гонке они соперничают с Мякяряйнен, а в другой гонке показывают откровенно слабый ход, проигрывая по
Десятилетиями одни и те же соревнования. Здесь надо крепко разобраться с тренерским составом. Они колотят себя в грудь, называя лучшими тренерами по стрельбе и функциональной подготовке, но мы не видим результата. Это и страшно. Три года я пытаюсь им доказать, что они не то делают, но они продолжают наступать на одни и те же грабли. Лбы уже синие, результата нет. Так, может, давайте
Хватит врать и вуалировать то, о чём нужно говорить открыто. Отработали плохо — уберите тренеров и в конце концов решите вопрос с оплатой тренеров национальных команд. Иностранцам платят в разы больше, а нашим копейки, и уже никто не хочет работать с национальной командой. Это нонсенс, а всё идёт от восьмилетнего правления господина Мутко, который развалил всё до основания», — написал Тихонов на своём официально сайте.
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